Lynch Wins at PPMS

IMPERIAL, PA (August 21, 2021) — Sye Lynch won the sprint car feature Saturday at Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway. Brandon Matus, Dan Kuriger, Brandon Spithaler, and Darin Gallagher rounded out the top five.

Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway

Imperial, Pennsylvania

Saturday, August 21, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 42-Sye Lynch

2. 13-Brandon Matus

3. 08-Dan Kuriger

4. 22-Brandon Spithaler

5. 12-Darin Gallagher

6. 23S-Russ Sansosti

7. 33-Brent Matus

8. 55-Matt Sherlock

9. 13B-Steve Bright

10. 22F-George Fredricks

11. 76-Davey Jones