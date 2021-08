Dykstra Wins Action Sprint Tour Feature at Cornwall

CORNWALL, Ont. (August 22, 2021) — Jacob Dykstra from Port Colborne, Ontario won the Action Sprint Tour event Sunday night at Cornwall Speedway. The victory was Dykstra’s fifth of the 2021 season. Eric Gledhill, Jeffrey Weare, Nick Sheridan, and Allan Downey rounded out the top five.

Action Sprint Tour

Cornwall Speedway

Cornwall, Ontario

Sunday, August 22, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 45-Nick Sheridan[4]

2. 5D-Jacob Dykstra[5]

3. 9C-Brian Nanticoke[1]

4. BS39-Brett Stratford[6]

5. 4B-Darrell Pelletier[2]

6. 84-Tyler Rand[8]

7. 41-Steven Roy[7]

8. 99-Eric Giguere[3]

DNS: 77T-Tyeller Powless

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4-Jesse Costa[1]

2. 51-Lee Ladouceur[9]

3. 74-Rob Neely[2]

4. 70MM-Dave McKnight Jr[4]

5. 00-Ryan Poole[8]

6. 14-Larry Gledhill[7]

7. 20-Johnny Miller[6]

8. 24-Marwan Robidoux[3]

DNS: 12DD-Darren Dryden

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 49L-Lucas Smith[3]

2. 7-Eric Gledhill[4]

3. 55-Jeffrey Weare[6]

4. 14T-Noelle Teal[2]

5. 19D-Allan Downey[9]

6. 38-Yan Laflamme[1]

7. 52-Matt Billings[8]

8. 93-Bryan Cloutier[7]

9. 18-Tristan Draper[5]

B-Main (12 Laps)

1. 52-Matt Billings[1]

2. 93-Bryan Cloutier[4]

3. 20-Johnny Miller[3]

4. 18-Tristan Draper[7]

5. 12DD-Darren Dryden[8]

6. 41-Steven Roy[2]

7. 77T-Tyeller Powless[9]

8. 24-Marwan Robidoux[6]

9. 99-Eric Giguere[5]

A-Main (25 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[2]

2. 7-Eric Gledhill[3]

3. 55-Jeffrey Weare[5]

4. 45-Nick Sheridan[4]

5. 19D-Allan Downey[8]

6. 49L-Lucas Smith[6]

7. 51-Lee Ladouceur[7]

8. 00-Ryan Poole[10]

9. 93-Bryan Cloutier[20]

10. 4-Jesse Costa[1]

11. 84-Tyler Rand[15]

12. 52-Matt Billings[19]

13. 74-Rob Neely[11]

14. 70MM-Dave McKnight Jr[13]

15. 14-Larry Gledhill[16]

16. 38-Yan Laflamme[18]

17. 9C-Brian Nanticoke[12]

18. 20-Johnny Miller[21]

19. 12DD-Darren Dryden[23]

20. BS39-Brett Stratford[9]

21. 18-Tristan Draper[22]

22. 14T-Noelle Teal[14]

23. 4B-Darrell Pelletier[17]

24. 41-Steven Roy[24]