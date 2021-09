Howard Wins USCS Feature at I-75 Speedway

SWEETWATER, TN (September 3, 2021) — Dale Howard won the United Sprint Car Series feature Friday at I-75 Raceway. Morgan Turpen, Mark Smith, Terry Gray, and Landon Britt rounded out the top five.

United Sprint Car Series

I-75 Raceway

Sweetwater, Tennessee

Friday, September 3, 2021

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10-Terry Gray[1]

2. 47-Dale Howard[3]

3. 4-Danny Smith[2]

4. 10M-Morgan Turpen[7]

5. 22-Connor Leoffler[5]

6. 7E-Eric Gunderson[6]

7. 28-Jeff Willingham[4]

Brown & Miller Racing Heat Race #2 (8 Laps)

1. M1-Mark Smith[3]

2. 67-Hayden Martin[1]

3. 7J-Gregg Jones[2]

4. 07T-Brandon Taylor[4]

5. 10L-Landon Britt[6]

6. 17-Alex Lyles[5]

Hoosier Dash (6 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen[2]

2. 47-Dale Howard[1]

3. 10-Terry Gray[3]

4. M1-Mark Smith[5]

5. 4-Danny Smith[4]

DNS: 67-Hayden Martin

Feature (25 Laps)

1. 47-Dale Howard[2]

2. 10M-Morgan Turpen[1]

3. M1-Mark Smith[4]

4. 10-Terry Gray[3]

5. 10L-Landon Britt[8]

6. 4-Danny Smith[5]

7. 07T-Brandon Taylor[7]

8. 7E-Eric Gunderson[10]

9. 28-Jeff Willingham[12]

10. 22-Connor Leoffler[9]

11. 7J-Gregg Jones[6]

12. 17-Alex Lyles[11]

13. 67-Hayden Martin[13]