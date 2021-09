Gardner Wins USAC/CRA Portion of the Louie Vermeil Classic at Chico

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: September 5, 2021 – Silver Dollar Speedway – Chico, California – “13th Annual Louie Vermeil Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFYING: 1. Chase Johnson, 8M, May-13.500; 2. Kaleb Montgomery, 8, Richardson-13.591; 3. Brody Roa, 91R, BR-13.750; 4. Ryan Bernal, 17W, Wood-13.752; 5. Daniel Whitley, 3F, Finkenbinder-13.775; 6. Austin Williams, 92, Sertich-13.803; 7. Carson Short, 17, Snow-13.838; 8. Damion Gardner, 1, Alexander-13.846; 9. Charles Davis Jr., 47, Davis-13.861; 10. Cody Williams, 44, Williams-13.915; 11. Jake Morgan, 2SB, Miller-13.990; 12. Trevor Schmid, 2, Schmid-14.031; 13. Danny Faria Jr., 17V, Faria-14.070; 14. Shane Hopkins, 51, Sperry-14.125; 15. Logan Williams, 5W, McCarthy-14.220; 16. Jarrett Soares, 12, Soares-14.220; 17. Chris Gansen, 4G, Gansen-14,318; 18. Tommy Malcolm, 5X, Napier-14.327; 19. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-14.342; 20. Ron Laplant, 69, SixNine-14.353; 21. Gary Paulson, 51X, Paulson-14.380; 22. Nate Schank, 1$, Schank-14.391; 23. Ryan Timmons, 29T, Timmons-14.585; 24. Verne Sweeney, 98, Tracy-14.593; 25. Cody Smith, 5, Smith-14.775; 26. Austin Grabowski, 72, Grabowski-14.916; 27. Tony Gomes, 73, Ford-15.188; 28. Christopher Muraoka, 25, Muraoka-15.403; 29. Nathan Johnson, 85, Johnson-16.020; 30. Ryan Owens, 26R. Owens-16.615; 31. Boy Moniz, 1S, Moniz-NT; 32, Denny McNary, 77, McNary-NT.

FLOWDYNAMICS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Davis, 2. Faria, 3. C.Johnson, 4. Whitley, 5. Gansen, 6. Paulson, 7. Smith, 8. N.Johnson. NT

HUNTINGTON BEACH GLASS & MIRROR SECOND HEAT: (10 laps) 1. Malcolm, 2. C.Williams, 3. A.Williams, 4. Hopkins, 5. Montgomery, 6. Grabowski, 7. Schank, 8. Owens. NT.

ALL COAST CONSTRUCTION THIRD HEAT: (10 laps) 1. Short, 2. Roa, 3. Gomes, 4. Timmons, 5. Tafoya, 6. McCarthy, 7. Morgan, 8. L,Williams. NT.

COMPONENT REPAIR COMPANY FOURTH HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. Bernal, 3. Schmid, 4. Laplant, 5. Sweeney, 6. Soares, 7. Muraoka. NT.

BILLSJERKY.COM SEMI: (12 laps) 1. Montgomery, 2. L.Williams, 3. Paulson, 4. Soares, 5. Tafoya, 6. Schank, 7. Sweeney, 8. Morgan, 9. Gansen, 10. Smith, 11. Owens, 12. Muraoka, 13. N.Johnson, 14. Grabowski, 15. McCarthy. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Damion Gardner (8), 2. Charles Davis Jr. (9), 3. Brody Roa (5), 4. Chase Johnson (6), 5. Cody Williams (10), 6. Tony Gomes (21), 7. Danny Faria Jr. (12), 8. Daniel Whitley (3), 9. Shane Hopkins (13), 10. Ryan Bernal (4), 11. Tommy Malcolm (16), 12. Nate Schank (19), 13. Chris Gansen (23), 14. Ron Laplant (17), 15. Trevor Schmid (11), 16. Eddie Tafoya Jr. (22), 17. Jarrett Soares (15), 18. Gary Paulson (18), 19. Carson Short (1), 20. Austin Williams (2), 21. Logan Williams (14), 22. Ryan Timmons (20), 23. Kaleb Montgomery (7). NT

–

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-10 A.Williams, Laps 11-28 Gardner, Lap 29 Roa, Lap 30 Gardner.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Tony Gomes (21st to 6th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Chris Gansen

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Damion Gardner-862, 2-Brody Roa-820, 3-Austin Williams-707, 4-Chris Gansen-679, 5-Cody Williams-630, 6-Tommy Malcolm-587, 7-Danny Faria Jr.-473, 8-Charles Davis Jr.-460, 9-Verne Sweeney-432, 10-Matt McCarthy-413.

FINAL LOUIE VERMEIL CLASSIC POINTS: 1-Damion Gardner-156, 2-Brody Roa-138, 3-Tony Gomes-129, 4-Chase Johnson, 5-Charles Davis Jr.-125, 6-Cody Williams-124, 7-Ryan Bernal-122, 8-Carson Short-111, 9-Austin Williams-101, 10-Danny Faria Jr.-93.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: September 6 – Petaluma Speedway – Petaluma, California