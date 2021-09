Macri Wins All Star Feature at Williams Grove

MECHANICSBURG, PA (September 17, 2021) — Anthony Macri won the Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 feature Friday at Williams Grove Speedway. Lance Dewease, Brent Marks, Chase Dietz, and Danny Dietrich rounded out the top five.

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday, September 17, 2021

Dixie Vodka Qualifying

1. 21-Brian Brown, 16.572[11]

2. 69K-Lance Dewease, 16.607[32]

3. 5C-Dylan Cisney, 16.722[25]

4. 19-Brent Marks, 16.729[4]

5. 39M-Anthony Macri, 16.739[27]

6. 55K-Robbie Kendall, 16.780[23]

7. 11-Spencer Bayston, 16.852[10]

8. 5-Ian Madsen, 16.924[14]

9. 24-Rico Abreu, 16.925[40]

10. 1X-Chad Trout, 16.955[16]

11. 17B-Bill Balog, 16.970[34]

12. 8-Aaron Reutzel, 16.978[15]

13. 26-Cory Eliason, 16.982[35]

14. 48-Danny Dietrich, 17.014[26]

15. 10-Zeb Wise, 17.019[17]

16. 18-Giovanni Scelzi, 17.024[5]

17. 39D-Chase Dietz, 17.033[3]

18. 11T-TJ Stutts, 17.033[24]

19. 5W-Lucas Wolfe, 17.041[7]

20. 21C-Matt Campbell, 17.042[21]

21. 27-Devon Borden, 17.054[13]

22. 13-Justin Peck, 17.055[37]

23. 1W-Aaron Bollinger, 17.059[30]

24. 51-Freddie Rahmer, 17.077[20]

25. 7BC-Tyler Courtney, 17.077[36]

26. 44-Dylan Norris, 17.153[38]

27. 98-Jared Esh, 17.165[19]

28. 07-Skylar Gee, 17.168[6]

29. 55-Hunter Schuerenberg, 17.189[22]

30. 67-Justin Whittall, 17.191[1]

31. 23-Pat Cannon, 17.212[39]

32. 49H-Bradley Howard, 17.213[31]

33. 11A-Austin Bishop, 17.241[8]

34. 17-Steve Buckwalter, 17.242[29]

35. 99M-Kyle Moody, 17.258[12]

36. 5R-Tyler Ross, 17.309[2]

37. 4R-Doug Hammaker, 17.372[28]

38. 4-Cap Henry, 17.637[33]

39. 12D-Steve Downs, 17.782[18]

40. 23A-Chris Arnold, 17.870[9]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 39D-Chase Dietz[1]

2. 18-Giovanni Scelzi[2]

3. 19-Brent Marks[4]

4. 11-Spencer Bayston[3]

5. 5W-Lucas Wolfe[5]

6. 07-Skylar Gee[6]

7. 67-Justin Whittall[7]

8. 11A-Austin Bishop[8]

9. 23A-Chris Arnold[10]

10. 5R-Tyler Ross[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 8-Aaron Reutzel[1]

2. 1X-Chad Trout[2]

3. 10-Zeb Wise[5]

4. 21-Brian Brown[4]

5. 5-Ian Madsen[3]

6. 27-Devon Borden[6]

7. 51-Freddie Rahmer[7]

8. 99M-Kyle Moody[9]

9. 98-Jared Esh[8]

10. 12D-Steve Downs[10]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 55K-Robbie Kendall[2]

2. 48-Danny Dietrich[1]

3. 39M-Anthony Macri[3]

4. 11T-TJ Stutts[5]

5. 5C-Dylan Cisney[4]

6. 21C-Matt Campbell[6]

7. 17-Steve Buckwalter[9]

8. 55-Hunter Schuerenberg[8]

9. 1W-Aaron Bollinger[7]

10. 4R-Doug Hammaker[10]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 26-Cory Eliason[1]

2. 17B-Bill Balog[2]

3. 24-Rico Abreu[3]

4. 69K-Lance Dewease[4]

5. 7BC-Tyler Courtney[6]

6. 13-Justin Peck[5]

7. 44-Dylan Norris[7]

8. 4-Cap Henry[10]

9. 23-Pat Cannon[8]

10. 49H-Bradley Howard[9]

Kears Speed Shop Dash #1 (4 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[2]

2. 5C-Dylan Cisney[1]

3. 69K-Lance Dewease[3]

4. 55K-Robbie Kendall[4]

5. 11-Spencer Bayston[5]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash #2 (4 Laps)

1. 39D-Chase Dietz[1]

2. 21-Brian Brown[4]

3. 26-Cory Eliason[2]

4. 19-Brent Marks[5]

5. 8-Aaron Reutzel[3]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 27-Devon Borden[2]

2. 21C-Matt Campbell[1]

3. 13-Justin Peck

4. 07-Skylar Gee

5. 51-Freddie Rahmer[3]

6. 67-Justin Whittall[5]

7. 44-Dylan Norris[4]

8. 17-Steve Buckwalter[6]

9. 4-Cap Henry[10]

10. 11A-Austin Bishop[8]

11. 98-Jared Esh[12]

12. 12D-Steve Downs[18]

13. 4R-Doug Hammaker[17]

14. 99M-Kyle Moody[9]

15. 1W-Aaron Bollinger[11]

16. 23A-Chris Arnold[14]

17. 5R-Tyler Ross[16]

DNS: 55-Hunter Schuerenberg

DNS: 49H-Bradley Howard

DNS: 23-Pat Cannon

FloRacing A-Main (30 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[1]

2. 69K-Lance Dewease[5]

3. 19-Brent Marks[8]

4. 39D-Chase Dietz[2]

5. 48-Danny Dietrich[13]

6. 21-Brian Brown[4]

7. 10-Zeb Wise[16]

8. 5C-Dylan Cisney[3]

9. 55K-Robbie Kendall[7]

10. 26-Cory Eliason[6]

11. 8-Aaron Reutzel[10]

12. 24-Rico Abreu[15]

13. 11-Spencer Bayston[9]

14. 1X-Chad Trout[11]

15. 17B-Bill Balog[12]

16. 18-Giovanni Scelzi[14]

17. 27-Devon Borden[21]

18. 7BC-Tyler Courtney[20]

19. 13-Justin Peck[23]

20. 5-Ian Madsen[18]

21. 11T-TJ Stutts[17]

22. 07-Skylar Gee[24]

23. 5W-Lucas Wolfe[19]

24. 44-Dylan Norris[25]

25. 21C-Matt Campbell[22]