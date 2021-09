Turner and Dykstra win at Merrittville

THOROLD, ONT (September 17, 2021) — Ryan Turner and Jacob Dykstra were victorious in sprint car competition Friday at Merrittville Speedway with the Knights of Thunder 360 Sprint Car Series and Action Sprint Tour respectively. D.J. Christie, Mack DeMan, Josh Hansen, and Jim Huppunen rounded out the top five in the Knights of Thunder main event.

Merrittville Speedway

Thorold, Ontario

Friday, September 17, 2021

Knights of Thunder 360 Sprint Car Series

Heat Race #1:

1. 5D-Jake Dykstra

2. 91-Ryan Turner

3. 17x-Mack DeMan

4. 19-Jordan Poirier

5. 0x-Mat Williamson

6. 14h-Jim Huppenen

7. 70-Bailey Heard

8. 11-Jamie Turner

Heat Race #2:

1. 9-Liam Martin

2. 5-DJ Christie

3. 84-Tyler Rand

4. 68-Aaron Turkey

5. 87x-Shone Evans

6. 01-Mikey Kruchka

7. 1-Holly Porter

8. 13-Cory Turner

Heat Race #3:

1. 0-Glenn Styres

2. 88h-Josh Hansen

3. 90-Travis Cunningham

4. 15-Dan Nanticoke

5. 46-Kevin Pauls

6. 21-John Burbridge

7. 71s-Shawn Sliter

Feature:

1. 91-Ryan Turner

2. 5-DJ Christie

3. 17x-Mack DeMan

4. 88h-Josh Hansen

5. 14h-Jim Huppenen

6. 0-Glenn Styres

7. 84-Tyler Rand

8. 90-Travis Cunningham

9. 19-Jordan Poirier

10. 0x-Mat Williamson

11. 13-Cory Turner

12. 9-Liam Martin

13. 70-Bailey Heard

14. 5D-Jake Dykstra

15. 1-Holly Porter

16. 87x-Shone Evans

17. 68-Aaron Turkey

18. 15-Dan Nanticoke

19. 46-Kevin Pauls

20. 11-Jamie Turner

21. 01-Mikey Kruchka

22. 21-John Burbridge