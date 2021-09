Adam Taylor Wins BMARA Feature at Shadyhill

MEDARYVILLE, IN (September 18, 2021) — Adam Taylor won the Badger Midget Auto Racing Association feature Saturday at Shadyhill Speedway. Aaron Muhle, Kevin Douglas, Daltyn England, and Carl Peterson IV rounded out the top five.

Badger Midget Auto Racing Association

Shadyhill Speedway

Medaryville, Indiana

Saturday, September 18, 2021

Schoenfeld Headers Qualifying

1. 5X-Adam Taylor, 14.968[6]

2. 3A-Chris Adrien, 15.230[1]

3. 24-Aaron Muhle, 15.607[2]

4. 6B-Lamont Critchett, 15.691[4]

5. 21K-Kurt Mayhew, 15.951[13]

6. 19E-Daltyn England, 15.995[15]

7. 71-Kyle Koch, 16.030[9]

8. 49P-Carl Peterson IV, 16.109[7]

9. 9S-Mike Stroik, 16.128[14]

10. 15C-RJ Corson, 16.162[12]

11. 6-Kevin Douglas, 16.225[16]

12. 10-Denny Smith, 16.244[11]

13. 1-Scott Koerner, 16.442[3]

14. 29-Harrison Kleven, 16.460[5]

15. 31-Shay Sassano, 16.508[10]

16. 8-Jake Goeglein, 16.542[17]

17. 40JR-Dave Collins Jr, 16.556[8]

Behlings Racing Equipment Heat Race #1 (10 Laps)

1. 19E-Daltyn England[6]

2. 15C-RJ Corson[4]

3. 3A-Chris Adrien[8]

4. 29-Harrison Kleven[2]

5. 10-Denny Smith[3]

6. 8-Jake Goeglein[1]

7. 49P-Carl Peterson IV[5]

8. 6B-Lamont Critchett[7]

Simpson Race Products Heat Race #2 (10 Laps)

1. 5X-Adam Taylor[9]

2. 21K-Kurt Mayhew[7]

3. 24-Aaron Muhle[8]

4. 40JR-Dave Collins Jr[1]

5. 6-Kevin Douglas[4]

6. 9S-Mike Stroik[5]

7. 31-Shay Sassano[2]

8. 71-Kyle Koch[6]

9. 1-Scott Koerner[3]

A-Main (25 Laps)

1. 5X-Adam Taylor[10]

2. 24-Aaron Muhle[8]

3. 6-Kevin Douglas[4]

4. 19E-Daltyn England[6]

5. 49P-Carl Peterson IV[14]

6. 40JR-Dave Collins Jr[1]

7. 21K-Kurt Mayhew[7]

8. 1-Scott Koerner[17]

9. 10-Denny Smith[3]

10. 8-Jake Goeglein[12]

11. 29-Harrison Kleven[2]

12. 71-Kyle Koch[15]

13. 31-Shay Sassano[13]

14. 9S-Mike Stroik[11]

15. 15C-RJ Corson[5]

16. 3A-Chris Adrien[9]

17. 6B-Lamont Critchett[16]