Justin Peck Wins the Dirt Classic

ABBOTTSTOWN, PA (September 18, 2021) — Justin Peck picked up the $20,000 victory during the eighth edition of the Dirt Classic Saturday night at Lincoln Speedway. Peck took the lead from Zeb Wise with one lap to go for the victory. Freddie Rahmer charged from 11th starting spot to finish second while Wise, Anthony Macri, and Cory Haas from 17th rounded out the top five.

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Dirt Classic VIII

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday, September 18, 2021

Dixie Vodka Qualifying

1. 11-Spencer Bayston, 13.301[2]

2. 10-Zeb Wise, 13.313[34]

3. 13-Justin Peck, 13.369[44]

4. 16-Gerard McIntyre Jr, 13.426[26]

5. 39M-Anthony Macri, 13.453[17]

6. 19-Brent Marks, 13.459[30]

7. 07-Skylar Gee, 13.461[1]

8. 55K-Robbie Kendall, 13.461[42]

9. 69K-Lance Dewease, 13.469[32]

10. 18-Giovanni Scelzi, 13.508[41]

11. 17B-Bill Balog, 13.520[6]

12. 11T-TJ Stutts, 13.571[23]

13. 5C-Dylan Cisney, 13.593[20]

14. 24-Rico Abreu, 13.594[16]

15. 51-Freddie Rahmer, 13.597[9]

16. 10X-Ryan Smith, 13.599[33]

17. 87-Alan Krimes, 13.615[48]

18. 21-Brian Brown, 13.616[8]

19. 8-Aaron Reutzel, 13.617[38]

20. 26-Cory Eliason, 13.622[46]

21. 27-Devon Borden, 13.632[43]

22. 19M-Landon Myers, 13.647[45]

23. 38-Cory Haas, 13.670[15]

24. 48-Danny Dietrich, 13.676[25]

25. 39D-Chase Dietz, 13.678[14]

26. 67-Justin Whittall, 13.704[5]

27. 99M-Kyle Moody, 13.719[12]

28. 59-Jim Siegel, 13.719[28]

29. 16A-Aaron Bollinger, 13.724[11]

30. 5-Ian Madsen, 13.765[10]

31. 4-Cap Henry, 13.765[39]

32. 7BC-Tyler Courtney, 13.792[37]

33. 2W-Glenndon Forsythe, 13.796[13]

34. 5W-Lucas Wolfe, 13.805[49]

35. 9-Dalton Dietrich, 13.830[40]

36. 5E-Tim Wagaman II, 13.849[47]

37. 55-Hunter Schuerenberg, 13.869[4]

38. 21C-Matt Campbell, 13.872[22]

39. 90-Jordan Givler, 13.884[3]

40. 69-Tim Glatfelter, 13.917[24]

41. 11A-Austin Bishop, 13.938[36]

42. 33-Riley Emig, 13.950[19]

43. 44-Dylan Norris, 13.965[7]

44. 88-Brandon Rahmer, 13.985[31]

45. 75-Tyler Ross, 14.001[18]

46. 1X-Chad Trout, 14.001[27]

47. 11P-Greg Plank, 14.091[21]

48. 35-Tyler Esh, 14.165[29]

49. 77K-Steven Kisamore, 15.186[35]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 19-Brent Marks[2]

2. 11-Spencer Bayston[1]

3. 27-Devon Borden[5]

4. 10X-Ryan Smith[4]

5. 17B-Bill Balog[3]

6. 67-Justin Whittall[6]

7. 5E-Tim Wagaman II[8]

8. 5-Ian Madsen[7]

9. 75-Tyler Ross[10]

10. 11A-Austin Bishop[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10-Zeb Wise[1]

2. 55K-Robbie Kendall[2]

3. 11T-TJ Stutts[3]

4. 99M-Kyle Moody[6]

5. 87-Alan Krimes[4]

6. 55-Hunter Schuerenberg[8]

7. 7BC-Tyler Courtney[7]

8. 33-Riley Emig[9]

9. 11P-Greg Plank[10]

10. 19M-Landon Myers[5]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 07-Skylar Gee[2]

2. 13-Justin Peck[1]

3. 21-Brian Brown[4]

4. 5C-Dylan Cisney[3]

5. 38-Cory Haas[5]

6. 59-Jim Siegel[6]

7. 44-Dylan Norris[9]

8. 21C-Matt Campbell[8]

9. 35-Tyler Esh[10]

10. 2W-Glenndon Forsythe[7]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 69K-Lance Dewease[2]

2. 8-Aaron Reutzel[4]

3. 16A-Aaron Bollinger[6]

4. 48-Danny Dietrich[5]

5. 16-Gerard McIntyre Jr[1]

6. 24-Rico Abreu[3]

7. 5W-Lucas Wolfe[7]

8. 88-Brandon Rahmer[9]

9. 90-Jordan Givler[8]

10. 77K-Steven Kisamore[10]

Kistler Racing Products Heat Race #5 (8 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[1]

2. 51-Freddie Rahmer[3]

3. 18-Giovanni Scelzi[2]

4. 26-Cory Eliason[4]

5. 4-Cap Henry[6]

6. 39D-Chase Dietz[5]

7. 1X-Chad Trout[9]

8. 69-Tim Glatfelter[8]

9. 9-Dalton Dietrich[7]

Ford Performance Heat Race #6 (8 Laps)

1. 5E-Tim Wagaman II[1]

2. 5-Ian Madsen[2]

3. 27-Devon Borden[4]

4. 17B-Bill Balog[6]

5. 19-Brent Marks[7]

6. 10X-Ryan Smith[5]

7. 67-Justin Whittall[3]

8. 11-Spencer Bayston[8]

9. 11A-Austin Bishop[9]

10. 75-Tyler Ross[10]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #7 (8 Laps)

1. 55-Hunter Schuerenberg[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 87-Alan Krimes[5]

4. 99M-Kyle Moody[3]

5. 11T-TJ Stutts[6]

6. 10-Zeb Wise[8]

7. 55K-Robbie Kendall[7]

8. 33-Riley Emig[9]

9. 11P-Greg Plank[10]

DNS: 19M-Landon Myers

Hunt Brothers Pizza Heat Race #8 (8 Laps)

1. 38-Cory Haas[4]

2. 59-Jim Siegel[3]

3. 13-Justin Peck[8]

4. 2W-Glenndon Forsythe[2]

5. 21-Brian Brown[5]

6. 21C-Matt Campbell[1]

7. 44-Dylan Norris[9]

8. 07-Skylar Gee[7]

9. 35-Tyler Esh[10]

10. 5C-Dylan Cisney[6]

Mobil 1 Heat Race #9 (8 Laps)

1. 5W-Lucas Wolfe[2]

2. 48-Danny Dietrich[4]

3. 90-Jordan Givler[1]

4. 69K-Lance Dewease[7]

5. 16A-Aaron Bollinger[3]

6. 24-Rico Abreu[6]

7. 8-Aaron Reutzel[5]

8. 16-Gerard McIntyre Jr[8]

9. 88-Brandon Rahmer[9]

10. 77K-Steven Kisamore[10]

Kistler Racing Products Heat Race #10 (8 Laps)

1. 39D-Chase Dietz[4]

2. 69-Tim Glatfelter[1]

3. 4-Cap Henry[3]

4. 26-Cory Eliason[5]

5. 51-Freddie Rahmer[6]

6. 18-Giovanni Scelzi[7]

7. 39M-Anthony Macri[8]

8. 1X-Chad Trout[9]

9. 9-Dalton Dietrich[2]

Classic Ink USA B-Main (15 Laps)

1. 8-Aaron Reutzel[1]

2. 24-Rico Abreu[3]

3. 39D-Chase Dietz[2]

4. 59-Jim Siegel[6]

5. 4-Cap Henry[8]

6. 5W-Lucas Wolfe[9]

7. 7BC-Tyler Courtney[10]

8. 5E-Tim Wagaman II[13]

9. 55-Hunter Schuerenberg[11]

10. 5-Ian Madsen[12]

11. 5C-Dylan Cisney[5]

12. 2W-Glenndon Forsythe[16]

13. 67-Justin Whittall[14]

14. 69-Tim Glatfelter[15]

15. 1X-Chad Trout[20]

16. 33-Riley Emig[19]

17. 90-Jordan Givler[17]

18. 16A-Aaron Bollinger[7]

19. 99M-Kyle Moody[4]

DNS: 19M-Landon Myers

Computer Man Inc C-Main (10 Laps)

1. 33-Riley Emig[4]

2. 1X-Chad Trout[5]

3. 44-Dylan Norris[2]

4. 11A-Austin Bishop[7]

5. 9-Dalton Dietrich[3]

6. 77K-Steven Kisamore[11]

7. 11P-Greg Plank[8]

8. 75-Tyler Ross[10]

DNS: 21C-Matt Campbell

DNS: 35-Tyler Esh

DNS: 88-Brandon Rahmer

FloRacing A-Main (40 Laps)

1. 13-Justin Peck[1]

2. 51-Freddie Rahmer[11]

3. 10-Zeb Wise[2]

4. 39M-Anthony Macri[5]

5. 38-Cory Haas[17]

6. 55K-Robbie Kendall[7]

7. 87-Alan Krimes[15]

8. 18-Giovanni Scelzi[10]

9. 48-Danny Dietrich[18]

10. 16-Gerard McIntyre Jr[14]

11. 17B-Bill Balog[12]

12. 11T-TJ Stutts[9]

13. 27-Devon Borden[13]

14. 7BC-Tyler Courtney[25]

15. 24-Rico Abreu[22]

16. 8-Aaron Reutzel[21]

17. 10X-Ryan Smith[20]

18. 75-Tyler Ross[26]

19. 11-Spencer Bayston[6]

20. 19-Brent Marks[3]

21. 07-Skylar Gee[8]

22. 69K-Lance Dewease[4]

23. 39D-Chase Dietz[23]

24. 21-Brian Brown[16]

25. 26-Cory Eliason[19]

26. 59-Jim Siegel[24]

27. 88-Brandon Rahmer[28]

28. 55-Hunter Schuerenberg[27]