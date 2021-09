Thiel Wins IRA Feature at Beaver Dam

BEAVER DAM, WI (September 18, 2021) — Scotty Thiel won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Saturday at Beaver Dam Raceway. Mike Reinke, Scotty Neitzel, DannY Schalfer, and Blake Nimee rounded out the top five.

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Beaver Dam Raceway

Beaver Dam, Wisconsin

Saturday, September 18, 2021

Qualifying

1. 10W-Mike Reinke, 12.795[15]

2. 73-Scotty Thiel, 12.859[19]

3. 39-Jake Blackhurst, 12.966[28]

4. 5J-Jeremy Schultz, 12.980[5]

5. 0-John Fahl, 13.025[23]

6. 79-Blake Nimee, 13.062[8]

7. 9K-Kyle Schuett, 13.066[22]

8. 23-Russel Borland, 13.082[16]

9. 2W-Scott Neitzel, 13.151[17]

10. 19-Ion Stear, 13.175[18]

11. 19B-Jack Berger, 13.228[2]

12. 25-Danny Schlafer, 13.229[24]

13. 68-Dave Uttech, 13.246[6]

14. 20R-Rob Pribnow, 13.273[10]

15. 4K-Kris Spitz, 13.312[9]

16. 65-Jordan Goldesberry, 13.328[26]

17. 29-Hunter Custer, 13.330[13]

18. 43-Jereme Schroeder, 13.382[3]

19. 56-Ryan Irwin, 13.467[25]

20. 73AF-Austin Hartmann, 13.825[20]

21. 70-Chris Klemko, 13.871[11]

22. 66-Nick Daywalt, 13.967[12]

23. 39D-Michael Decker, 14.097[21]

24. 15-Greg Olsen, 14.166[4]

25. 24-Scott Conger, 14.200[7]

26. 6K-Kurt Davis, 14.239[1]

27. 68T-Tyler Davis, 14.249[27]

28. 4-Jordan Paulsen, 14.302[14]

29. 83-Tom Spooner, 14.302[29]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 9K-Kyle Schuett[2]

2. 5J-Jeremy Schultz[3]

3. 10W-Mike Reinke[4]

4. 19-Ion Stear[1]

5. 65-Jordan Goldesberry[6]

6. 68-Dave Uttech[5]

7. 66-Nick Daywalt[8]

8. 24-Scott Conger[9]

9. 56-Ryan Irwin[7]

10. 4-Jordan Paulsen[10]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[4]

2. 23-Russel Borland[2]

3. 19B-Jack Berger[1]

4. 0-John Fahl[3]

5. 20R-Rob Pribnow[5]

6. 29-Hunter Custer[6]

7. 73AF-Austin Hartmann[7]

8. 6K-Kurt Davis[9]

9. 39D-Michael Decker[8]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[2]

2. 25-Danny Schlafer[1]

3. 79-Blake Nimee[3]

4. 39-Jake Blackhurst[4]

5. 4K-Kris Spitz[5]

6. 70-Chris Klemko[7]

7. 43-Jereme Schroeder[6]

8. 15-Greg Olsen[8]

9. 68T-Tyler Davis[9]

Dash #1 (4 Laps)

1. 79-Blake Nimee[2]

2. 10W-Mike Reinke[1]

3. 5J-Jeremy Schultz[3]

4. 23-Russel Borland[4]

5. 0-John Fahl[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[1]

2. 2W-Scott Neitzel[2]

3. 39-Jake Blackhurst[5]

4. 9K-Kyle Schuett[4]

5. 19-Ion Stear[3]

B-Main (12 Laps)

1. 66-Nick Daywalt[4]

2. 43-Jereme Schroeder[1]

3. 73AF-Austin Hartmann[3]

4. 24-Scott Conger[6]

5. 39D-Michael Decker[8]

6. 6K-Kurt Davis[7]

7. 15-Greg Olsen[5]

8. 4-Jordan Paulsen[10]

9. 68T-Tyler Davis[9]

A-Main (30 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[2]

2. 10W-Mike Reinke[3]

3. 2W-Scott Neitzel[4]

4. 25-Danny Schlafer[11]

5. 79-Blake Nimee[1]

6. 5J-Jeremy Schultz[5]

7. 23-Russel Borland[7]

8. 65-Jordan Goldesberry[15]

9. 20R-Rob Pribnow[13]

10. 19B-Jack Berger[12]

11. 9K-Kyle Schuett[8]

12. 0-John Fahl[9]

13. 4K-Kris Spitz[14]

14. 70-Chris Klemko[18]

15. 68-Dave Uttech[16]

16. 29-Hunter Custer[17]

17. 6K-Kurt Davis[24]

18. 43-Jereme Schroeder[20]

19. 24-Scott Conger[22]

20. 66-Nick Daywalt[19]

21. 19-Ion Stear[10]

22. 39D-Michael Decker[23]

23. 73AF-Austin Hartmann[21]

24. 39-Jake Blackhurst[6]