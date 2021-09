Marcham Wins POWRi West Feature at Tulsa

TULSA, OK (September 24, 2021) — Trey Marcham won the POWRi West Midget Car Series feature Friday at the New Tulsa Speedway. Marcham drove from seventh starting position for the victory over Kyle Jones, Andrew Felker, Shannon McQueen, and Tanner Berryhill from 15th starting spot.

POWRi West Midget Car Series

the New Tulsa Speedway

Tulsa, Oklahoma

Friday, September 24, 2021

Smith Titanium Heat Race #1 (8 Laps)

1. 3B-Shelby Bosie[4]

2. 14-Hank Davis[7]

3. 11A-Andrew Felker[5]

4. 00A-Ace McCarthy[3]

5. 00-Chase McDermand[1]

6. 70-Cade Cowles[8]

7. 7X-Michelle Decker[2]

8. 17-Tanner Berryhill[6]

Saldana Race Products Heat Race #2 (8 Laps)

1. 21-Emilio Hoover[1]

2. 32-Trey Marcham[2]

3. 7U-Kyle Jones[6]

4. 7-Shannon McQueen[7]

5. 97-Mason Daugherty[3]

6. 44-Branigan Roark[4]

7. 22-Curtis Jones[5]

Lucas Oil A-Main (25 Laps)

1. 32-Trey Marcham[7]

2. 7U-Kyle Jones[3]

3. 11A-Andrew Felker[1]

4. 7-Shannon McQueen[6]

5. 17-Tanner Berryhill[15]

6. 97-Mason Daugherty[10]

7. 3B-Shelby Bosie[4]

8. 00-Chase McDermand[11]

9. 70-Cade Cowles[9]

10. 21-Emilio Hoover[2]

11. 44-Branigan Roark[12]

12. 14-Hank Davis[5]

13. 00A-Ace McCarthy[8]

14. 22-Curtis Jones[13]

DNS: 7X-Michelle Decker