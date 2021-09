Corey Day Wins KWS Feature at Keller Auto Speedway

HANFORD, CA (September 25, 2021) — Corey Day won the King of the West Sprint Car Series presented by NARC feature Saturday at Keller Auto Speedway. Tim Kaeding, Justin Sanders, Dominic Scelzi, and Austin McCarl rounded out the top five.

King of the West Sprint Car Series presented by NARC

Keller Auto Speedway

Hanford, California

Saturday, September 25, 2021

Qualifying:

1. 57-Justin Sanders, 13.621[5]

2. 14-Corey Day, 13.671[2]

3. 88N-DJ Netto, 13.681[18]

4. 41S-Dominic Scelzi, 13.797[6]

5. 69-Bud Kaeding, 13.889[15]

6. 83V-Sean Becker, 13.902[17]

7. 88-Austin McCarl, 13.916[3]

8. 46-Joel Myers Jr, 13.957[9]

9. 42X-Tim Kaeding, 14.028[20]

10. 22-Keith Day Jr, 14.072[13]

11. 2-JJ Ringo, 14.156[8]

12. 67G-Grant Duinkerken, 14.193[7]

13. 33-Tucker Worth, 14.204[16]

14. 98-Sean Watts, 14.304[12]

15. 26-Billy Aton, 14.305[10]

16. 5D-Connor Danell, 14.334[1]

17. 09S-Geoffrey Strole, 14.433[4]

18. 7Z-Zane Blanchard, 14.461[14]

19. 99T-Tanner Boul, 15.310[19]

DNS: 37-Mitchell Faccinto, 15.310

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 88-Austin McCarl[2]

2. 57-Justin Sanders[4]

3. 41S-Dominic Scelzi[3]

4. 22-Keith Day Jr[1]

5. 5D-Connor Danell[6]

6. 99T-Tanner Boul[7]

7. 33-Tucker Worth[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 46-Joel Myers Jr[2]

2. 14-Corey Day[4]

3. 69-Bud Kaeding[3]

4. 98-Sean Watts[5]

5. 2-JJ Ringo[1]

6. 37-Mitchell Faccinto[7]

DNS: 09S-Geoffrey Strole

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 42X-Tim Kaeding[2]

2. 88N-DJ Netto[4]

3. 67G-Grant Duinkerken[1]

4. 83V-Sean Becker[3]

5. 26-Billy Aton[5]

6. 7Z-Zane Blanchard[6]

Dash #1 (4 Laps)

1. 42X-Tim Kaeding[1]

2. 46-Joel Myers Jr[2]

3. 88-Austin McCarl[3]

4. 57-Justin Sanders[6]

5. 88N-DJ Netto[4]

6. 14-Corey Day[5]

A-Main (30 Laps)

1. 14-Corey Day[6]

2. 42X-Tim Kaeding[1]

3. 57-Justin Sanders[4]

4. 41S-Dominic Scelzi[7]

5. 88-Austin McCarl[3]

6. 88N-DJ Netto[5]

7. 26-Billy Aton[14]

8. 69-Bud Kaeding[8]

9. 22-Keith Day Jr[11]

10. 2-JJ Ringo[12]

11. 46-Joel Myers Jr[2]

12. 7Z-Zane Blanchard[17]

13. 83V-Sean Becker[9]

14. 99T-Tanner Boul[18]

15. 33-Tucker Worth[16]

16. 67G-Grant Duinkerken[10]

17. 98-Sean Watts[13]

18. 09S-Geoffrey Strole[19]

DNS: 5D-Connor Danell

DNS: 37-Mitchell Faccinto