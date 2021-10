Zielski and Arenz Victorious at Beaver Dam

BEAVER DAM, WI (October 1, 2021) — Ryan Zielski and Travis Arenz won feature victories Friday night at Beaver Dam Raceway. Zielski won the Wisconsin Wingless Sprint Car feature while Arenz won the Midwest Sprint Car Association main event.

Beaver Dam Raceway

Beaver Dam, Wisconsin

Saturday, October 1, 2021

Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

Qualifying

1. 6-Jake Kouba, 14.757[20]

2. 40-Tim Cox, 14.813[9]

3. 09-Clayton Rossmann, 14.871[23]

4. 70-Chris Klemko, 14.912[22]

5. 9X-Mike Sullivan, 15.026[8]

6. 14Z-Ryan Zielski, 15.059[25]

7. 4-Jordan Paulsen, 15.078[1]

8. 4L-Lance Thompson, 15.083[11]

9. 19X-Nathan Crane, 15.092[16]

10. 1-Tommy Colburn, 15.096[3]

11. 20-Natalie Klemko, 15.122[13]

12. 70H-Tate Hensley, 15.231[15]

13. 4TJ-Brian Kristan, 15.329[5]

14. 39-William Huck, 15.330[26]

15. 22-Greg Alt, 15.363[18]

16. 41-Dennis Spitz, 15.414[14]

17. 38-Allen Hafford, 15.474[12]

18. 12-Shawn Swim, 15.497[10]

19. 0-John Fahl, 15.546[24]

20. 6B-Vince Bartolotta, 15.579[28]

21. 99J-Seth Johnson, 15.595[29]

22. 70K-Kevin Hinich, 15.615[2]

23. 66-Denny Smith, 15.738[21]

24. 29A-Bryce Andrews, 15.744[17]

25. 29OG-Tom Eller, 15.777[6]

26. 7D-Josh Davidson, 15.799[27]

27. 13W-Dave Wallace, 15.826[4]

28. 29J-Ralph Johnson, 16.007[7]

29. 00-Gary Klamrowski, 16.245[30]

30. 09S-Scott Armstrong, 16.828[31]

31. 4S-Samantha Stefan[32]

32. 7-Trinity Uttech[19]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4TJ-Brian Kristan[1]

2. 19X-Nathan Crane[2]

3. 6-Jake Kouba[4]

4. 9X-Mike Sullivan[3]

5. 99J-Seth Johnson[6]

6. 38-Allen Hafford[5]

7. 29OG-Tom Eller[7]

8. 00-Gary Klamrowski[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[3]

2. 40-Tim Cox[4]

3. 1-Tommy Colburn[2]

4. 39-William Huck[1]

5. 12-Shawn Swim[5]

6. 70K-Kevin Hinich[6]

7. 7D-Josh Davidson[7]

8. 09S-Scott Armstrong[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 20-Natalie Klemko[2]

2. 4-Jordan Paulsen[3]

3. 22-Greg Alt[1]

4. 09-Clayton Rossmann[4]

5. 0-John Fahl[5]

6. 66-Denny Smith[6]

DNS: 4S-Samantha Stefan

DNS: 13W-Dave Wallace

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 70-Chris Klemko[4]

2. 70H-Tate Hensley[2]

3. 4L-Lance Thompson[3]

4. 6B-Vince Bartolotta[5]

5. 29A-Bryce Andrews[6]

6. 41-Dennis Spitz[1]

7. 29J-Ralph Johnson[7]

DNS: 7-Trinity Uttech

B-Main (12 Laps)

1. 38-Allen Hafford[2]

2. 41-Dennis Spitz[1]

3. 66-Denny Smith[4]

4. 70K-Kevin Hinich[3]

5. 29OG-Tom Eller[5]

6. 13W-Dave Wallace[12]

7. 7D-Josh Davidson[6]

8. 00-Gary Klamrowski[7]

9. 09S-Scott Armstrong[8]

10. 4S-Samantha Stefan[9]

DNS: 29J-Ralph Johnson

DNS: 7-Trinity Uttech

A-Main (25 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[1]

2. 09-Clayton Rossmann[2]

3. 6-Jake Kouba[4]

4. 70-Chris Klemko[3]

5. 40-Tim Cox[5]

6. 19X-Nathan Crane[11]

7. 4TJ-Brian Kristan[7]

8. 20-Natalie Klemko[6]

9. 70H-Tate Hensley[10]

10. 4-Jordan Paulsen[8]

11. 22-Greg Alt[12]

12. 41-Dennis Spitz[20]

13. 0-John Fahl[16]

14. 99J-Seth Johnson[19]

15. 6B-Vince Bartolotta[14]

16. 12-Shawn Swim[17]

17. 29A-Bryce Andrews[18]

18. 39-William Huck[15]

19. 38-Allen Hafford[21]

20. 29OG-Tom Eller[24]

21. 66-Denny Smith[23]

22. 4L-Lance Thompson[9]

23. 1-Tommy Colburn[13]

24. 70K-Kevin Hinich[22]

Midwest Sprint Car Association

Qualifying

1. 66-Nick Daywalt, 13.060[15]

2. 5R-Matt Rechek, 13.087[10]

3. 26T-Tyler Tiscchendorf, 13.163[27]

4. 63-Kevin Karnitz, 13.225[24]

5. 68T-Tyler Davis, 13.263[5]

6. 21H-Tim Haddy, 13.283[14]

7. 6K-Kurt Davis, 13.307[13]

8. 25T-Travis Arenz, 13.314[28]

9. 44-Jason Johnson, 13.321[1]

10. 4-Paul Pokorski, 13.348[25]

11. 21-Will Gerrits, 13.359[18]

12. 15M-Justin Miller, 13.373[11]

13. U2-Jack Vanderboom, 13.379[23]

14. 7-Lance Fassbender, 13.426[16]

15. 69-Bill Taylor, 13.442[2]

16. 11-Tony Wondra, 13.466[19]

17. 24-Scott Conger, 13.520[6]

18. 39-Cole Possi, 13.628[22]

19. 47-Blake Wondra, 13.702[26]

20. 39D-Michael Decker, 13.723[3]

21. 99-Tyler Brabant, 13.813[17]

22. 66T-Tristan Koenings, 13.890[12]

23. 17-Dylan Winkel, 13.890[9]

24. 96-Josh Teunissen, 13.919[21]

25. 33R-Doug Pietz, 14.017[7]

26. 08-Katelyn Krebsbach, 14.076[8]

27. 51-Chris Larson, 14.155[4]

28. 32-Jeremy Hunt, 14.439[20]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 6K-Kurt Davis[3]

2. 44-Jason Johnson[2]

3. 68T-Tyler Davis[4]

4. 17-Dylan Winkel[6]

5. 4-Paul Pokorski[1]

6. 99-Tyler Brabant[5]

7. 96-Josh Teunissen[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 21-Will Gerrits[2]

2. 69-Bill Taylor[1]

3. 5R-Matt Rechek[4]

4. 21H-Tim Haddy[3]

5. 24-Scott Conger[5]

6. 47-Blake Wondra[7]

7. 39-Cole Possi[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 15M-Justin Miller[2]

2. U2-Jack Vanderboom[1]

3. 26T-Tyler Tiscchendorf[3]

4. 11-Tony Wondra[5]

5. 66-Nick Daywalt[4]

6. 39D-Michael Decker[6]

7. 33R-Doug Pietz[7]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 7-Lance Fassbender[2]

2. 25T-Travis Arenz[3]

3. 63-Kevin Karnitz[4]

4. 08-Katelyn Krebsbach[5]

5. 51-Chris Larson[6]

6. 32-Jeremy Hunt[7]

7. 66T-Tristan Koenings[1]

B-Main (15 Laps)

1. 66-Nick Daywalt[2]

2. 99-Tyler Brabant[9]

3. 24-Scott Conger[4]

4. 39D-Michael Decker[7]

5. 17-Dylan Winkel[1]

6. 96-Josh Teunissen[10]

7. 39-Cole Possi[11]

8. 51-Chris Larson[3]

9. 47-Blake Wondra[5]

10. 32-Jeremy Hunt[6]

11. 33R-Doug Pietz[8]

12. 66T-Tristan Koenings[12]

A-Main (25 Laps)

1. 25T-Travis Arenz[4]

2. 63-Kevin Karnitz[2]

3. 6K-Kurt Davis[8]

4. 21-Will Gerrits[7]

5. 21H-Tim Haddy[16]

6. U2-Jack Vanderboom[12]

7. 15M-Justin Miller[6]

8. 4-Paul Pokorski[13]

9. 66-Nick Daywalt[17]

10. 08-Katelyn Krebsbach[15]

11. 44-Jason Johnson[9]

12. 24-Scott Conger[19]

13. 11-Tony Wondra[14]

14. 99-Tyler Brabant[18]

15. 39D-Michael Decker[20]

16. 96-Josh Teunissen[22]

17. 17-Dylan Winkel[21]

18. 68T-Tyler Davis[1]

19. 5R-Matt Rechek[3]

20. 7-Lance Fassbender[5]

21. 26T-Tyler Tiscchendorf[10]

22. 69-Bill Taylor[11]