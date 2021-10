Trombley Wins CRSA Feature at Afton

AFTON, N.Y. (October 8, 2021) — Jeff Trombley won the Capital Region Sprintcar Agency feature Friday night at Afton Speedway. Jordan Hutton, Ron Greek, Thomas Raivoy, and Mike Kiser rounded out the top five.

Capital Region Sprintcar Agency

Afton Speedway

Afton, New York

Friday, October 8, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1Q-Thomas Radivoy[1]

2. 99-Mike Kiser[6]

3. J27-John Cunningham[4]

4. 28-Ron Greek[5]

5. 13T-Trevor Years[7]

6. 4T-Ray Preston[2]

7. 25H-Tyler Emmons[3]

8. 22M-Aaron Shelton[8]

9. 14-James Layton[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 45-Kevin Nagy[4]

2. 3A-Jeff Trombley[6]

3. 112-Mike VanPelt[2]

4. 66-Jordan Hutton[3]

5. 29-Dalton Herrick[5]

6. 25W-Dana Wagner[7]

7. 41-Tanner Emmons[8]

8. 3P-Link Pettit[1]

Dash #1 (4 Laps)

1. 13T-Trevor Years[1]

2. 29-Dalton Herrick[2]

3. 25W-Dana Wagner[3]

4. 41-Tanner Emmons[4]

DNS: 25H-Tyler Emmons

DNS: 4T-Ray Preston

A-Main (30 Laps)

1. 3A-Jeff Trombley[4]

2. 66-Jordan Hutton[1]

3. 28-Ron Greek[3]

4. 1Q-Thomas Radivoy[7]

5. 99-Mike Kiser[6]

6. 29-Dalton Herrick[10]

7. 13T-Trevor Years[9]

8. J27-John Cunningham[2]

9. 41-Tanner Emmons[12]

10. 25H-Tyler Emmons[14]

11. 22M-Aaron Shelton[15]

12. 14-James Layton[17]

13. 4T-Ray Preston[13]

14. 45-Kevin Nagy[8]

15. 25W-Dana Wagner[11]

16. 112-Mike VanPelt[5]

17. 3P-Link Pettit[16]