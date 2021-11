Marks Wins at BAPS Motor Speedway

YORK HAVEN, PA (October 13, 2021) — Brent Marks capped off the 2021 season winning the final sprint car feature of the season in Central Pennsylvania Saturday night at BAPS Motor Speedway. Danny Dietrich, Logan Schuchart, Freddie Rahmer, and Justin Peck rounded out the top five.

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Saturday, November 13, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying (3 Laps)

1. 44-Dylan Norris, 14.785[6]

2. 20-Justin Peck, 14.816[5]

3. 99M-Kyle Moody, 14.962[2]

4. 3-Denny Peebles, 14.975[8]

5. 58-Troy Wagaman Jr, 14.976[1]

6. 35-Steve Owings, 15.324[7]

7. 4B-Jon Brennfleck, 15.352[3]

8. 69P-Landon Price, 15.656[4]

9. 96-Bill Heltzel Jr, 18.143[9]

10. 23-Todd Zinn, 19.193[10]

Qualifying 2 (3 Laps)

1. 1A-Jacob Allen, 14.677[2]

2. 91-Kyle Reinhardt, 14.736[3]

3. 8-Freddie Rahmer, 14.784[7]

4. 1S-Logan Schuchart, 14.805[9]

5. 39-Chase Dietz, 14.879[10]

6. 5R-Tyler Ross, 14.905[4]

7. 5W-Lucas Wolfe, 14.934[8]

8. 10-Joe Kata, 15.288[1]

9. 33-Riley Emig, 15.663[5]

10. 99-George Riden, 15.726[6]

Qualifying 3 (3 Laps)

1. 19-Brent Marks, 14.887[8]

2. 39M-Anthony Macri, 15.009[1]

3. 28F-Davie Franek, 15.317[4]

4. 91F-Anthony Fiore, 15.478[7]

5. 8S-Nick Sweigart, 15.872[6]

6. 97-Brie Hershey, 15.930[2]

7. 22-Tanner Brown, 16.013[3]

8. 9-Gordan Senft III, 19.606[5]

9. 10X-Ryan Smith[9]

Qualifying 4 (3 Laps)

1. 48-Danny Dietrich, 14.443[2]

2. 29-Zachary Newlin, 14.773[6]

3. 21-Matt Campbell, 14.896[3]

4. 27-Devon Borden, 15.272[9]

5. 69T-Tim Glatfelter, 15.331[4]

6. 5-John Walp, 15.823[8]

7. 77K-Steven Kisamore, 16.470[1]

8. 69-Justice Forbes, 16.804[5]

9. 49H-Bradley Howard[7]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 20-Justin Peck[3]

2. 99M-Kyle Moody[2]

3. 58-Troy Wagaman Jr[5]

4. 44-Dylan Norris[4]

5. 3-Denny Peebles[1]

6. 69P-Landon Price[8]

7. 23-Todd Zinn[9]

8. 96-Bill Heltzel Jr[10]

9. 4B-Jon Brennfleck[7]

DNS: 35-Steve Owings

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[1]

2. 91-Kyle Reinhardt[3]

3. 8-Freddie Rahmer[2]

4. 1A-Jacob Allen[4]

5. 39-Chase Dietz[5]

6. 5W-Lucas Wolfe[7]

7. 10-Joe Kata[8]

8. 99-George Riden[10]

9. 5R-Tyler Ross[6]

DNS: 33-Riley Emig

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 19-Brent Marks[4]

2. 10X-Ryan Smith[9]

3. 39M-Anthony Macri[3]

4. 91F-Anthony Fiore[1]

5. 97-Brie Hershey[6]

6. 28F-Davie Franek[2]

7. 9-Gordan Senft III[8]

8. 22-Tanner Brown[7]

9. 8S-Nick Sweigart[5]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 27-Devon Borden[1]

2. 21-Matt Campbell[2]

3. 69T-Tim Glatfelter[5]

4. 48-Danny Dietrich[4]

5. 29-Zachary Newlin[3]

6. 5-John Walp[6]

7. 49H-Bradley Howard[9]

8. 77K-Steven Kisamore[7]

DNS: 69-Justice Forbes

B-Main (10 Laps)

1. 5W-Lucas Wolfe[2]

2. 69P-Landon Price[1]

3. 28F-Davie Franek[3]

4. 5R-Tyler Ross[14]

5. 10-Joe Kata[6]

6. 5-John Walp[4]

7. 49H-Bradley Howard[8]

8. 99-George Riden[9]

9. 4B-Jon Brennfleck[13]

10. 77K-Steven Kisamore[10]

11. 69-Justice Forbes[18]

12. 9-Gordan Senft III[7]

DNS: 23-Todd Zinn

DNS: 96-Bill Heltzel Jr

DNS: 22-Tanner Brown

DNS: 8S-Nick Sweigart

DNS: 35-Steve Owings

DNS: 33-Riley Emig

A-Main (30 Laps)

1. 19-Brent Marks[1]

2. 48-Danny Dietrich[4]

3. 1S-Logan Schuchart[7]

4. 8-Freddie Rahmer[14]

5. 20-Justin Peck[2]

6. 39M-Anthony Macri[6]

7. 91-Kyle Reinhardt[10]

8. 1A-Jacob Allen[5]

9. 39-Chase Dietz[18]

10. 10X-Ryan Smith[11]

11. 21-Matt Campbell[12]

12. 27-Devon Borden[3]

13. 5R-Tyler Ross[24]

14. 58-Troy Wagaman Jr[13]

15. 44-Dylan Norris[8]

16. 99M-Kyle Moody[9]

17. 69T-Tim Glatfelter[15]

18. 5W-Lucas Wolfe[21]

19. 91F-Anthony Fiore[16]

20. 29-Zachary Newlin[20]

21. 3-Denny Peebles[17]

22. 28F-Davie Franek[23]

23. 69P-Landon Price[22]

24. 97-Brie Hershey[19]