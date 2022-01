Quinn Wins Australian Sprintcar Allstars Feature at Simpson Speedway

JANCOURT EAST, VIC (January 15, 2022) — Brendan Quinn won the Australian Sprintcar Allstars feature Saturday at Simpson Speedway. Grant Anderson, Jordyn Charger, Cameron Waters, and Mathew Reed rounded out the top five.

Australian Sprintcar Allstars

Simpson Speedway

Jancourt East, Victoria

Saturday, January 15, 2022

Feature:

1. SA14-Brendan Quinn

2. V11-Grant Anderson

3. V60-Jordyn Charge

4. V6-Cameron Waters

5. V92-Matthew Reed

6. SA10-Steven Caruso

7. V34-Brenten Farrer

8. V4-Phil Lock

9. V73-Charles Hunter

10. VA75-David Donegan

11. V7-Paul Solomon

12. V46-Jordan Abbott

13. V95-Ryan Davis

14. V40-Rusty Hickman

15. S27-Daniel Pestka

16. V56-James Aronyosi

17. W17-James Mcfadden

18. V45-Steven Lines

19. V70-John Vogels

20. V83-Chris Solomon