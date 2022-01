Chase Randall Wins Bandit Feature in Las Vegas

LAS VEGAS, NV (January 20, 2022) — Chase Randall won the Bandit Outlaw Sprint Series feature Thursday night at the Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway. Garen Linder, Jeremy McCune, Wes Wofford, and Mindy McCune rounded out the top five.

Bandit Outlaw Sprint Series

the Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway

Las Vegas, Nevada

Thursday, January 20, 2022

Heat Race #1 (6 Laps)

1. 19-Wes Wofford[5]

2. 49-Mike Monahan[2]

3. 0J-Jeremy McCune[1]

4. 22-Garen Linder[7]

5. 18-Loren Wofford[4]

6. 2-Shad Petersen[6]

DNS: 69R-Damon McCune

Heat Race #2 (6 Laps)

1. 24-Garet Williamson[3]

2. 9-Chase Randall[4]

3. 11-Mindy McCune[5]

4. 25-Orry Stevens[1]

5. 5S-Blaze Silva[6]

6. 8R-Joel Myers Jr[2]

A-Main (20 Laps)

1. 9-Chase Randall[3]

2. 22-Garen Linder[5]

3. 0J-Jeremy McCune[7]

4. 19-Wes Wofford[1]

5. 11-Mindy McCune[4]

6. 49-Mike Monahan[6]

7. 25-Orry Stevens[8]

8. 5S-Blaze Silva[11]

9. 24-Garet Williamson[2]

10. 18-Loren Wofford[9]

11. 2-Shad Petersen[10]

12. 69R-Damon McCune[13]

13. 8R-Joel Myers Jr[12]