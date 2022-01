Lachlan McHugh Perfect on Opening Night of the Grand Annual Sprintcar Classic

From Premier Speedway

WARRNAMBOL, VIC (January 21, 2022) — Night One bragging rights at the 49th South West Conveyancing Grand Annual Sprintcar Classic went the way of Lachlan McHugh after he was bale to get by polesitter Ian Madsen part way through what was a stop start 30-lap preliminary night feature event.

Madsen was impressive all night, with a strong points haul now banked, he will be looking for a strong run through his Sunday night heats to lock in a prominent feature race starting spot.

Corey McCullagh’s third place was reminiscent of his Classic winning form while Carson Macedo threw everything and some at his fourth place finish with current Aussie Champ Jamie Veal round out the top five.

49th Grand Annual Sprintcar Classic

Premier Speedway

Warrnambol, Victoria

Friday, January 21, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying Flight A:

1. A1-Jamie Veal, 10.576

2. NS4-Ian Madsen, 10.655

3. V8-Bobby Daly, 10.875

4. V72-Jacob Smith, 10.876

5. N57-Matthew Dumesny, 10.961

6. N99-Carson Macedo, 10.985

7. V98-Peter Doukas, 11.008

8. V48-Adam King, 11.022

9. T62-Tate Frost, 11.025

10. S38-Lachlan McDonough, 11.031

11. V60-Jordyn Charge, 11.053

12. T7-Tim Hutchins, 11.085

13. N36-Eddie Lumbar, 11.108

14. V29-Michael Tancredi, 11.134

15. N15-Luke Thomas, 11.186

16. VA36-Ashley Cook, 11.208

17. N42-Zac Pacchiarrotta, 11.326

18. N40-Chris Mcinerney, 11.353

19. NS53-Alex Attard, 11.701

20. V63-Kevin Reeves, 12.190

21. VA73-Matt Swan, 12.265

Qualifying Flight B:

1. NQ7-Lachlan McHugh, 10.581

2. V90-Corey McCullagh, 10.595

3. S13-Brock Hallett, 10.688

4. V34-Brenten Farrer, 10.829

5. V3-Darren Mollenoyux, 10.883

6. V7-Paul Solomon, 10.895

7. N43-Alex Orr, 10.908

8. S4-Lisa Walker, 10.956

9. Q3-Karl Hoffman, 11.020

10. Q27-Cody Maroske, 11.027

11. VA81-Rhys Baxter, 11.062

12. V92-Matthew Reed, 11.077

13. V44-Tim Van Ginneken, 11.168

14. V27-Ross Jarred, 11.212

15. V45-Steven Lines, 11.234

16. V81-Robbie Paton, 11.270

17. N72-Coby Elliot, 11.394

18. V75-Mitchell Smith, 11.436

19. V89-Jamie Heyen, 11.494

20. VA57-Harrison Swan, 12.026

Heat Race #1

1. V8-Bobby Daly

2. A1-Jamie Veal

3. T62-Tate Frost

4. N57-Matthew Dumesny

5. V60-Jordyn Charge

6. V98-Peter Doukas

7. N36-Eddie Lumbar

8. N42-Zac Pacchiarrotta

9. VA73-Matt Swan

10. NS53-Alex Attard

11. N15-Luke Thomas

Heat Race #2

1. NS4-Ian Madsen

2. V72-Jacob Smith

3. N99-Carson Macedo

4. T7-Tim Hutchins

5. V48-Adam King

6. VA36-Ashley Cook

7. V29-Michael Tancredi

8. V63-Kevin Reeves

9. S38-Lachlan McDonough

10. N40-Chris Mcinerney

Heat Race #3

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. N43-Alex Orr

3. V45-Steven Lines

4. VA81-Rhys Baxter

5. N72-Coby Elliot

6. Q3-Karl Hoffman

7. V89-Jamie Heyen

8. V3-Darren Mollenoyux

9. S13-Brock Hallett

10. V44-Tim Van Ginneken

Heat Race #4

1. V90-Corey McCullagh

2. S4-Lisa Walker

3. V92-Matthew Reed

4. Q27-Cody Maroske

5. V7-Paul Solomon

6. V27-Ross Jarred

7. V81-Robbie Paton

8. V75-Mitchell Smith

9. VA57-Harrison Swan

10. V34-Brenten Farrer

Heat Race #5

1. T62-Tate Frost

2. T7-Tim Hutchins

3. N57-Matthew Dumesny

4. A1-Jamie Veal

5. VA36-Ashley Cook

6. N36-Eddie Lumbar

7. V72-Jacob Smith

8. V48-Adam King

9. N42-Zac Pacchiarrotta

10. VA73-Matt Swan

11. V63-Kevin Reeves

Heat Race #6

1. N99-Carson Macedo

2. NS4-Ian Madsen

3. V60-Jordyn Charge

4. V8-Bobby Daly

5. V98-Peter Doukas

6. V29-Michael Tancredi

7. S38-Lachlan McDonough

8. N15-Luke Thomas

9. NS53-Alex Attard

10. N40-Chris Mcinerney

Heat Race #7

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. V92-Matthew Reed

3. S4-Lisa Walker

4. V34-Brenten Farrer

5. V81-Robbie Paton

6. Q3-Karl Hoffman

7. N72-Coby Elliot

8. VA57-Harrison Swan

9. V44-Tim Van Ginneken

Heat Race #8

1. Q27-Cody Maroske

2. V45-Steven Lines

3. V90-Corey McCullagh

4. V7-Paul Solomon

5. VA81-Rhys Baxter

6. V27-Ross Jarred

7. S13-Brock Hallett

8. N43-Alex Orr

9. V89-Jamie Heyen

10. V75-Mitchell Smith

B-Main:

1. V34-Brenten Farrer

2. S13-Brock Hallett

3. V48-Adam King

4. S38-Lachlan McDonough

5. VA36-Ashley Cook

6. V27-Ross Jarred

7. N72-Coby Elliot

8. N42-Zac Pacchiarrotta

9. N40-Chris Mcinerney

10. V81-Robbie Paton

11. V89-Jamie Heyen

12. VA73-Matt Swan

13. V29-Michael Tancredi

14. V63-Kevin Reeves

15. N36-Eddie Lumbar

16. V75-Mitchell Smith

17. VA57-Harrison Swan

18. N15-Luke Thomas

19. NS53-Alex Attard

A-Main:

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. NS4-Ian Madsen

3. V90-Corey McCullagh

4. N99-Carson Macedo

5. A1-Jamie Veal

6. Q27-Cody Maroske

7. V98-Peter Doukas

8. V8-Bobby Daly

9. S4-Lisa Walker

10. S38-Lachlan McDonough

11. V60-Jordyn Charge

12. V7-Paul Solomon

13. V48-Adam King

14. Q3-Karl Hoffman

15. T7-Tim Hutchins

16. V34-Brenten Farrer

17. N43-Alex Orr

18. N57-Matthew Dumesny

19. T62-Tate Frost

20. V45-Steven Lines

21. VA81-Rhys Baxter

22. V72-Jacob Smith

23. V92-Matthew Reed

24. S13-Brock Hallett