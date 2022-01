Martin Doubles Up at East Bay

TAMPA, FL (January 28, 2022) — Danny Martin Jr. picked up his second victory of the weekend with the Top Gun Sprint Car Series Friday at East Bay Raceway Park. Shane Butler, Garret Green, Tyler Clem, and Mark Ruel Jr. rounded out the top five.

East Bay Raceway Park

Tampa, Florida

Friday, January 28, 2022

Feature:

1. 24-Danny Martin Jr.

2. 18-Shane Butler

3. 82-Garret Green

4. 6s-Tyler Clem

5. 20-Mark Ruel Jr

6. 17D-A.J. Maddox

7. 50-Joe Zuczek

8. 41-Luke Hill

9. 83-Larry McVay

10. 32-Andrew Griffin

11. 14-Danny Jones

12. 4J-Brad Shanks

13. 83k-Kristina Pratt-Mcvay

14. 1x-Josh Bricker

15. 97B-Dustin Burtron

16. 1-Billy Bridges

17. 78-Justin Clark

18. 52-Shane Kreidler

19. 17-Owen Dimm

20. X-Tommy Denton

21. 89-Frank Beck

22. 15T-Troy Thompson

23. G6-Brandon Grubaugh

24. 2m-Skip Ferianc