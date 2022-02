McHugh Wins at Toowoomba

TOOWOOMBA, QLD (February 5, 2022) — Lachlan McHugh won the sprint car feature Saturday at Hi-Tec Oils Speedway. McHugh led every circuit of the 30 lap affair for the victory over Luke Oldfield, Marcus Dumesny, Ryan Newton, and Steven Lines.

Hi-Tec Oils Speedway

Toowoomba, Queensland

Saturday, February 5, 2022

Feature:

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. 17-Luke Oldfield

3. 47-Marcus Dumesny

4. 66-Ryan Newton

5. 83-Steven Lines

6. T22-Jock Goodyer

7. Q21-Nicholas Whell

8. 16-Bryan Mann

9. 4-Ian Madsen

10. 33-Callum Walker

11. Q54-Randy Morgan

12. NS21-Garry Brazier

13. 3-Karl Hoffmans

14. 10-Jy Corbet

15. 91-Taylor Prosser

16. N7-Michael Saller

17. 27-Cody Maroske

18. D2-Ben Atkinson Jnr

19. NQ54-Richard Morgan

20. 74-Dylan Menz