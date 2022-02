Warren Wins Australian Sprintcar Allstars Feature at Blue Ribbon Raceway

KALKEE, VIC (February 5, 2022) — Brad Warren won the Australian Sprintcar Allstars feature Saturday at Blue Ribbon Raceway. Mark Caruso, Paul Solomon, Cameron Waters, and Todd Hobson rounded out the top five.

Australian Sprintcar Allstars

Blue Ribbon Raceway

Kalkee, Victoria

Saturday, February 5, 2022

Qualifying:

1. V73-Charles Hunter, 14.090

2. S33-Mark Caruso, 14.383

3. V60-Jordyn Charge, 14.429

4. V4-Phil Lock, 14.467

5. VA 9-Brad Warren, 14.538

6. V6-Cameron Waters, 14.553

7. V39-Brett Smith, 14.567

8. VA75-David Donegan, 14.739

9. V7-Paul Solomon, 14.787

10. D26-Todd Moule, 14.835

11. S8-Hayden Pitt, 14.841

12. V46-Jordan Abbott, 14.856

13. V10-Steven Loader, 14.865

14. VA84-Todd Hobson, 14.923

15. NT52-Jason Bolitho, 14.927

16. NS8-Shaun Forrell, 14.949

17. VA50-Jessie Nicholas, 14.949

18. SA95-Jarman Dalitz, 14.970

19. SA96-Brendan Guerin, 15.007

20. V47-Jeremy Kupsch, 15.376

21. NS22-Jarreth Argus, 15.759

22. SA51-Jay Brown, 16.024

Heat Race #1:

1. V73-Charles Hunter

2. D26-Todd Moule

3. VA75-David Donegan

4. V7-Paul Solomon

5. V6-Cameron Waters

6. VA50-Jessie Nicholas

7. V60-Jordyn Charge

8. NS8-Shaun Forrell

9. NT52-Jason Bolitho

10. SA51-Jay Brown

11. V10-Steven Loader

Heat Race #2:

1. VA 9-Brad Warren

2. S33-Mark Caruso

3. VA84-Todd Hobson

4. V4-Phil Lock

5. SA96-Brendan Guerin

6. V39-Brett Smith

7. NS22-Jarreth Argus

8. V47-Jeremy Kupsch

9. S8-Hayden Pitt

10. V46-Jordan Abbott

Heat Race #3:’

1. S8-Hayden Pitt

2. VA 9-Brad Warren

3. SA96-Brendan Guerin

4. VA84-Todd Hobson

5. V6-Cameron Waters

6. NT52-Jason Bolitho

7. V73-Charles Hunter

8. D26-Todd Moule

9. V4-Phil Lock

10. SA51-Jay Brown

11. NS8-Shaun Forrell

Heat Race #4:

1. V10-Steven Loader

2. V7-Paul Solomon

3. V47-Jeremy Kupsch

4. S33-Mark Caruso

5. VA75-David Donegan

6. SA95-Jarman Dalitz

7. V39-Brett Smith

8. V60-Jordyn Charge

9. V46-Jordan Abbott

10. VA50-Jessie Nicholas

11. NS22-Jarreth Argus

B-Main:

1. SA95-Jarman Dalitz

2. V10-Steven Loader

3. VA50-Jessie Nicholas

4. S8-Hayden Pitt

5. NS8-Shaun Forrell

6. NS22-Jarreth Argus

7. V46-Jordan Abbott

8. SA51-Jay Brown

A-Main:

1. VA 9-Brad Warren

2. S33-Mark Caruso

3. V7-Paul Solomon

4. V6-Cameron Waters

5. VA84-Todd Hobson

6. VA75-David Donegan

7. V60-Jordyn Charge

8. D26-Todd Moule

9. SA96-Brendan Guerin

10. V4-Phil Lock

11. SA95-Jarman Dalitz

12. V47-Jeremy Kupsch

13. NS8-Shaun Forrell

14. NS22-Jarreth Argus

15. V10-Steven Loader

16. V39-Brett Smith

17. NT52-Jason Bolitho

18. VA50-Jessie Nicholas

19. S8-Hayden Pitt

20. V73-Charles Hunter

Wingless V6 Sprint Cars

Feature:

1. V33-Luke Storer

2. V93-Travis Millar

3. V1-Alex Ross

4. S23-Jack McCarthy

5. S1-Tyson Martin

6. V60-Steven Hateley

7. VX50-Luke Weel

8. V97-Blake Walsh

9. S86-Kirby Hillyer

10. V67-Chris Halesworth

11. V11-Matthew Symons

12. N72-Coby Elliott

13. V95-Geoff Cook

14. N45-Troy Carey

15. V54-Jeremy Beddison

16. V31-Mick Rigby

17. V16-Wayne Logue

18. VX14-Harry Ross

19. V4-Carly Walsh

20. V2-Todd Hobson