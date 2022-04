Liggett Wins USAC/CRA Feature at Hanford

HANFORD, Calif. (April 1, 2022) — Austin Liggett won the USAC/CRA Sprint Car Series feature event Friday at Keller Auto Speedway. Liggett charged from 10th starting position for the victory over Damion Gardner, Matt Mitchell, Brody Fuson, and Charles Davis Jr.

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: April 1, 2022 – Keller Auto Speedway – Hanford, California

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFYING: 1. Cody Williams, 44, Williams-15.641; 2. Damion Gardner, 1, Alexander-15.715; 3. Austin Williams, 2, Williams-15.744; 4. Matt Mitchell, 37, Mitchell-15.810; 5. Austin Grabowski, 72, Grabowski-15.826; 6. Charles Davis Jr., 47, Davis-15.852; 7. Ryan Bernal, 73, Ford-15.880; 8. Austin Liggett, 83, Liggett-15.911; 9. Ricky Lewis, 41, Lewis-15.925; 10. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-15.969; 11. A.J. Bender, 21, Bender-15.977; 12. Brody Fuson, 51, Van Meter-15.981; 13. Logan Williams, 5W, McCarthy-16.008; 14. Trent Williams, 52V, Williams-16.252; 15. Logan Calderwood, 6, Calderwood-16.330; 16. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-16.343; 17. Tommy Malcolm, 5X, Napier-16.347; 18. Jake Hodges, 4, Hodges-16.416; 19. Dawson Faria, 12B, Faria-16.480; 20. Jeff Dyer, 39, Cal-Sun-16.491; 21. Verne Sweeney, 98, Tracy-16.496; 22. Ryan Timmons, 29T, Timmons-16.513; 23. Steve Hix, 57, Hix-16.611; 24. Tanner Boul, 99T, Boul-16.616; 25. Tuesday Calderwood, 4X, Calderwood-16.807; 26. Nate Schank, 1$, Schank-16.967; 27. Christopher Muraoka, 25, Muraoka-17.778; 28. Travis Buckley, 21K, Kruseman-NT.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED FIRST HEAT: (10 laps) 1. L.Williams, 2. McCarthy, 3. Bernal, 4. C.Williams, 5. Tafoya, 6. Mitchell, 7. Timmons, 8. Faria, 9. T.Calderwood, 10. Buckley. NT.

BILLSJERKY.NET SECOND HEAT: (10 laps) 1. T.Williams, 2. Gardner, 3. Malcolm, 4. Bender, 5. Liggett, 6. Grabowski, 7. Schank, 8. Hix, 9. Dyer. NT.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps) 1. L.Calderwood, 2. Lewis, 3. A.Williams, 4. Fuson, 5. Davis, 6. Hodges, 7. Sweeney, 8. Boul, 9. Muraoka. NT.

FACTORY WRAPS SEMI: (12 laps) 1. Mitchell, 2; Davis, 3. Liggett, 4. Grabowski, 5. Tafoya, 6. Hodges, 7. Timmons, 8. Schank, 9. Dyer, 10. Boul, 11. Hix, 12. Muraoka, 13. T.Calderwood, 14. Faria, 15. Buckley, 16. Sweeney. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Austin Liggett (10), 2. Damion Gardner (5), 3. Matt Mitchell (7), 4. Brody Fuson (12), 5. Charles Davis Jr. (9), 6. Nate Schank (22), 7. Tanner Boul (21), 8. Tommy Malcolm (17), 9. Trent Williams (14), 10. Logan Calderwood (15), 11. Logan Williams (13), 12. Jeff Dyer (19), 13. Eddie Tafoya Jr. (11), 14. Austin Grabowski (8), 15. Matt McCarthy (16), 16. Jake Hodges (18), 17. Austin Williams (4), 18. Ricky Lewis (2), 19. A.J. Bender (1), 20. Ryan Bernal (3), 21. Ryan Timmons (20), 22. Cody Williams (6).

*Faria flipped on lap 11 of the semi. A.Williams flipped on lap 22 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-15 Bender, Laps 16-24 Gardner, Laps 25-30 Liggett

HARD CHARGER: Nate Schank (22nd to 6th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Eddie Tafoya Jr.

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Damion Gardner-407, 2-Charles Davis Jr.-336, 3-Matt Mitchell-290, 4-Austin Williams-281, 5-Logan Williams-271, 6-Eddie Tafoya Jr.-250, 7-Cody Williams-227, 8-Tommy Malcolm-221, 9-Nate Schank ®-215, 10-Matt McCarthy-205.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: April 2 – Thunderbowl Raceway – Tulare, California – “Chris & Brian Faria Memorial”

Western RaceSaver Sprint Car Series

Qualifying:

1. 11-Blaine Fagundes, 14.833[3]

2. 5D-Connor Danell, 14.856[5]

3. 31H-Phil Heynen, 14.862[2]

4. 3P-Davey Pombo Jr, 15.208[6]

5. 54B-Bryson Berna, 15.417[7]

6. 36B-Kevin Barnes Sr, 16.112[4]

Heat Race #1 (8 Laps):

1. 36B-Kevin Barnes Sr[5]

2. 11-Blaine Fagundes

3. 31H-Phil Heynen

4. 3P-Davey Pombo Jr[1]

5. 54B-Bryson Berna

6. 5D-Connor Danell[4]

Heat Race #2 (8 Laps):

1. 1X-Richard Weddle[1]

2. 31H-Phil Heynen[2]

3. 38N-Kyle Rasmussen[4]

4. 11-Blaine Fagundes[3]

5. 54B-Bryson Berna[5]

A-Main (25 Laps):

1. 38N-Kyle Rasmussen[7]

2. 11-Blaine Fagundes[1]

3. 1X-Richard Weddle[5]

4. 5D-Connor Danell[2]

5. 36B-Kevin Barnes Sr[8]

6. 3P-Davey Pombo Jr[4]

7. 12E-Brandon Emmett[6]

8. 43B-Brandon Wenzel[9]

9. 54B-Bryson Berna[10]

10. 31H-Phil Heynen[3]