Butler Wins at Marysville

MARSVILLE, Calif. (May 2, 2022) — Bobby Butler won the 360 sprint car feature Saturday at Marysville Raceway. Carson Hall, Michael Wasina, Brad Bumgarner, and Billy Wallace rounded out the top five. Jason Ballentine wont he winged crate sprint car feature while David Prickett won the Western Midget Racing series feature.

Marysville Raceway

Marysville, California

Saturday, April 2, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 57B-Bobby Butler

2. 54-Carson Hall

3. 71W-Michael Wasina

4. 88-Brad Bumgarner

5. 6W-Billy Wallace

6. 88H-Heath Hall

7. 3C-Casey Schmitz

8. 54S-Drake Standley

9. 71L-Korey Lovell

10. 1-Chance Grasty

11. 9L-Luke Hayes

12. 2-Wyatt Brown

13. 7W-Dennis Scherer

14. 15-Pat Harvey Jr.

15. 46J-Geoffrey Grimm

16. 12-Steel Powell

17. 16-Jimmy Steward

18. 49-Mike Monahan

19. 8-William Fielding

20. 81-Kevin Lovell

Winged Crate Sprint Cars

Feature:

1. 17-Jason Ballantine

2. 45-Mike Hall

3. XX-Brett Youngman

4. 3L-Jeff Macedo

5. 16J-Jacob Johnson

6. 21-Kelly Hicks

7. 95-Misty Castleberry

8. 00-Chase Madden

9. 101-David Sims

10. 35-Mike Ballantine

11. 15-Tyler George

12. 7J-Jack McDonald

13. 9-Britton Bock

14. 32-Cameron Haney Jr.

15. 45D-Derek Droivold

16. 11-Kirk Miner

17. 69-Chad Thompson

Western Midget Racing

Feature:

1. 22Q-David Prickett

2. 35X-Sage Bordenavey

3. 31-todd Hawse

4. 20-Kyle Hawse

5. 35-Robert Sheldon

6. 20W-Nate Wait

7. 10-Bryant Bell

8. 35SR-Brody Petrie

9. 24-Jason Sneep