Noah Harris Wins at Creek County

SAPULPA, Okla. (April 2, 2022) — Noah Harris won the winged 305 sprint car feature Saturday at Creek County Speedway. Fred Mattox, Charlie Crumpton, Danny Smith, and Shawn Wicker rounded out the top five.

Creek County Speedway

Sapulpa, Oklahoma

Saturday, April 2, 2022

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 20-Shawn Wicker[2]

2. 55-Corey McGehee[3]

3. 22Z-Zach Campbell[4]

4. 777-Bailey Hughes[5]

5. 22T-Frank Taft[6]

6. 10T-Brandon Thomas[1]

Heat Race #2

1. 7F-Noah Harris[1]

2. 31-Casey Wills[3]

3. 26M-Fred Mattox[6]

4. 38-Jimmy Forrester[2]

5. 31K-Ross Moore[4]

6. 39-Kimberly Tyre[5]

Heat Race #3

1. 5$-Danny Smith[3]

2. 77-Dean Drake Jr[5]

3. 22C-Charlie Crumpton[2]

4. 8R-Ryker Pace[1]

5. 78-Bubba Hunt[4]

A-Main (25 Laps)

1. 7F-Noah Harris[1]

2. 26M-Fred Mattox[11]

3. 22C-Charlie Crumpton[5]

4. 5$-Danny Smith[8]

5. 20-Shawn Wicker[3]

6. 38-Jimmy Forrester[4]

7. 22Z-Zach Campbell[10]

8. 777-Bailey Hughes[12]

9. 31K-Ross Moore[14]

10. 8R-Ryker Pace[2]

11. 22T-Frank Taft[13]

12. 39-Kimberly Tyre[17]

13. 78-Bubba Hunt[15]

14. 10T-Brandon Thomas[16]

15. 55-Corey McGehee[6]

16. 31-Casey Wills[7]

17. 77-Dean Drake Jr[9]