Hagar Wins at West Memphis

WEST MEMPHIS, Ark. (April 9, 2022) — Derek Hagar won the winged 360 sprint car feature Saturday at Riverside International Speedway. Hagar charged from 7th starting spot for the victory over Tim Crawley, Brad Bowden, Jeffrey West, and Greg Merritt rounded out the top five. Tucker Boulton won the winged 305 sprint car feature.

Riverside International Speedway

West Memphis, Arkansas

Saturday, April 9, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 99-Blake Jenkins[1]

2. 26-Marshall Skinner[3]

3. 21B-Brandon Hinkle[5]

4. 91-Zach Pringle[6]

5. 21K-Kevin Hinkle[4]

6. 37-Ayden Gatewood[7]

7. 12M-Greg Merritt[8]

8. 16-Carter Caldwell[2]

9. 3G-Paxton Gregory[9]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 47-Dale Howard[1]

2. 1X-Tim Crawley[8]

3. 91A-Ernie Ainsworth[6]

4. 187-Landon Crawley[5]

5. 12-Jeffrey Newell[2]

6. 11E-Kyle Edwards[9]

7. 19-Jason Long[7]

8. 71B-Brady Baker[3]

9. 21-Spencer Meredith[4]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 44-Ronny Howard[2]

2. 4X-Brad Bowden[4]

3. 71-Jan Howard[3]

4. 9JR-Derek Hagar[7]

5. 3-Howard Moore[9]

6. G6-Cody Gardner[8]

7. 24-Jeffrey West Jr[5]

8. 72K-Rick Kahler[1]

9. 13-Chase Howard[6]

B-Main (12 Laps)

1. 12-Jeffrey Newell[2]

2. 21K-Kevin Hinkle[1]

3. 13-Chase Howard[11]

4. 24-Jeffrey West Jr[6]

5. 12M-Greg Merritt[4]

6. 37-Ayden Gatewood[3]

7. 3G-Paxton Gregory[7]

8. 19-Jason Long[5]

9. 16-Carter Caldwell[9]

10. 71B-Brady Baker[8]

11. 72K-Rick Kahler[10]

DNS: 21-Spencer Meredith

A-Main (25 Laps)

1. 9JR-Derek Hagar[7]

2. 1X-Tim Crawley[1]

3. 4X-Brad Bowden[2]

4. 3-Howard Moore[10]

5. 71-Jan Howard[12]

6. G6-Cody Gardner[15]

7. 12-Jeffrey Newell[16]

8. 21B-Brandon Hinkle[9]

9. 187-Landon Crawley[13]

10. 91-Zach Pringle[11]

11. 21K-Kevin Hinkle[17]

12. 12M-Greg Merritt[20]

13. 24-Jeffrey West Jr[19]

14. 44-Ronny Howard[3]

15. 13-Chase Howard[18]

16. 11E-Kyle Edwards[14]

17. 99-Blake Jenkins[5]

18. 47-Dale Howard[6]

19. 91A-Ernie Ainsworth[4]

20. 26-Marshall Skinner[8]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 6-Tucker Boulton[1]

2. 16S-Wesley Shepard[4]

3. 17-Hayden Brinkley[2]

4. 59-Kevin Corey Bailey[7]

5. 2T-Todd Bradford[6]

6. 33-Rece Wommack[8]

7. 37-Bryce Norris[3]

8. 1T-Trevin Littleton[9]

9. 8-Joseph Wray IV[5]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 1X-Eddie Gallagher[6]

2. 28-Keith Ainsworth[1]

3. 10K2-Dewayne White[8]

4. 42-Andy McElhannon[5]

5. 47X-Tyler Newcom[7]

6. 22-Bubba Jones[3]

7. 43-Johnny Wright Jr[2]

8. 4C-Cooper Looney[9]

9. 23W-Conner Wray[4]

A-Main (20 Laps)

1. 6-Tucker Boulton[1]

2. 42-Andy McElhannon[8]

3. 28-Keith Ainsworth[4]

4. 10K2-Dewayne White[6]

5. 47X-Tyler Newcom[10]

6. 16S-Wesley Shepard[3]

7. 17-Hayden Brinkley[5]

8. 1T-Trevin Littleton[15]

9. 2T-Todd Bradford[9]

10. 37-Bryce Norris[13]

11. 43-Johnny Wright Jr[14]

12. 4C-Cooper Looney[16]

13. 33-Rece Wommack[11]

14. 59-Kevin Corey Bailey[7]

DNS: 22-Bubba Jones

DNS: 8-Joseph Wray IV

DNS: 23W-Conner Wray

18. (DQ) 1X-Eddie Gallagher[2]