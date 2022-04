Corey Day Wins at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Calif. (April 15, 2022) — Corey Day picked up the winged 360 sprint car feature feature victory Friday at Ocean Speedway. After starting in the sixth position Day passed Shane Golobic with seven laps to go in the main event. Golobic, Justin Sanders, Tanner Carrick, and Caden Steele from 18th starting position rounded out the top five.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, April 15, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 41-Corey Day, 11.256[2]

2. 17W-Shane Golobic, 11.465[13]

3. 2X-Justin Sanders, 11.467[20]

4. 68-Jayson Bright, 11.503[8]

5. 22-Keith Day Jr, 11.560[5]

6. 25Z-Jason Chisum, 11.598[12]

7. 38B-Blake Carrick, 11.634[14]

8. 12J-John Clark, 11.647[4]

9. 69-Bud Kaeding, 11.659[23]

10. 98-Michael Pombo, 11.662[15]

11. 2XM-Max Mittry, 11.674[28]

12. 72JR-Chris Nelson, 11.678[3]

13. 83T-Tanner Carrick, 11.682[7]

14. 88N-DJ Netto, 11.702[16]

15. 88A-Joey Ancona, 11.705[26]

16. 8-Jeremy Chisum, 11.706[10]

17. 21X-Gauge Garcia, 11.712[24]

18. 83V-Joel Myers, 11.735[21]

19. 50-Bryce Eames, 11.775[6]

20. 121-Caeden Steele, 11.905[18]

21. 17-Rickey Sanders, 11.928[19]

22. 72S-Bradley Dillard, 11.973[22]

23. 5-Mark Chaves Jr, 12.020[17]

24. 72W-Kurt Nelson, 12.081[25]

25. 02-Ashton Torgenson, 12.125[27]

26. 15-Cody Key, 12.136[1]

27. 10-Mauro Simone, 12.151[9]

28. 6D-Josh Chisum, 12.196[11]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[1]

2. 41-Corey Day[4]

3. 69-Bud Kaeding[2]

4. 22-Keith Day Jr[3]

5. 17-Rickey Sanders[6]

6. 21X-Gauge Garcia[5]

7. 02-Ashton Torgenson[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 88N-DJ Netto[1]

2. 83V-Joel Myers[5]

3. 17W-Shane Golobic[4]

4. 98-Michael Pombo[2]

5. 72S-Bradley Dillard[6]

6. 15-Cody Key[7]

7. 25Z-Jason Chisum[3]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2XM-Max Mittry[2]

2. 2X-Justin Sanders[4]

3. 38B-Blake Carrick[3]

4. 50-Bryce Eames[5]

5. 5-Mark Chaves Jr[6]

6. 88A-Joey Ancona[1]

7. 10-Mauro Simone[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 68-Jayson Bright[4]

2. 8-Jeremy Chisum[1]

3. 72JR-Chris Nelson[2]

4. 12J-John Clark[3]

5. 121-Caeden Steele[5]

6. 72W-Kurt Nelson[6]

7. 6D-Josh Chisum[7]

Dash #1 (6 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[2]

2. 17W-Shane Golobic[3]

3. 68-Jayson Bright[1]

4. 83T-Tanner Carrick[7]

5. 88N-DJ Netto[8]

6. 41-Corey Day[4]

7. 2XM-Max Mittry[6]

8. 22-Keith Day Jr[5]

B-Main (12 Laps)

1. 121-Caeden Steele[4]

2. 25Z-Jason Chisum[1]

3. 21X-Gauge Garcia[3]

4. 72S-Bradley Dillard[6]

5. 5-Mark Chaves Jr[7]

6. 72W-Kurt Nelson[8]

7. 02-Ashton Torgenson[9]

8. 6D-Josh Chisum[12]

9. 10-Mauro Simone[11]

10. 17-Rickey Sanders[5]

11. 15-Cody Key[10]

DNS: 88A-Joey Ancona

A-Main (30 Laps)

1. 41-Corey Day[6]

2. 17W-Shane Golobic[2]

3. 2X-Justin Sanders[1]

4. 83T-Tanner Carrick[4]

5. 121-Caeden Steele[18]

6. 38B-Blake Carrick[10]

7. 2XM-Max Mittry[7]

8. 88N-DJ Netto[5]

9. 69-Bud Kaeding[12]

10. 98-Michael Pombo[13]

11. 12J-John Clark[11]

12. 21X-Gauge Garcia[19]

13. 83V-Joel Myers[16]

14. 72W-Kurt Nelson[22]

15. 5-Mark Chaves Jr[21]

16. 72JR-Chris Nelson[14]

17. 8-Jeremy Chisum[15]

18. 22-Keith Day Jr[8]

19. 72S-Bradley Dillard[20]

20. 68-Jayson Bright[3]

21. 50-Bryce Eames[17]

22. 25Z-Jason Chisum[9]