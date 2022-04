Bob Harr Wins RMMRA Feature at Phillips County Raceway

HOLYOKE, Col. (April 16, 2022) — Bob Harr won the Rocky Mountain Midget Racing Association feature Saturday at Phillips County Raceway. Keith Rauch, Lance Bennett, Mark Hamilton, and Corey Joyner rounded out the top five.

Rocky Mountain Midget Racing Association

Phillips County Raceway

Holyoke, Colorado

Saturday, April 16, 2022

Heat Race #1

1. 10-Lance Bennett[1]

2. 76-Mark Hamilton[2]

3. 27-Keith Rauch[5]

4. 88-Dustin Weland[4]

5. 48-Randy Oerter[6]

6. 55-Cameron Weiscoff[7]

7. 16-Ashley Oerter[3]

Heat Race #2

1. 2H-Bob Harr[1]

2. 43-Ryan Oerter[4]

3. 87-Mark Misegadis[6]

4. 52J-Corey Joyner[5]

5. 74-Zack Merritt[3]

6. 54-Jim Hatley[2]

A-Main

1. 2H-Bob Harr[3]

2. 27-Keith Rauch[5]

3. 10-Lance Bennett[4]

4. 76-Mark Hamilton[2]

5. 52J-Corey Joyner[7]

6. 43-Ryan Oerter[1]

7. 88-Dustin Weland[6]

8. 48-Randy Oerter[8]

9. 87-Mark Misegadis[12]

10. 16-Ashley Oerter[11]

11. 54-Jim Hatley[10]

12. 55-Cameron Weiscoff[13]

13. 74-Zack Merritt[9]