Shebester Wins USL Feature at Lawton

LAWTON, Okla. (April 16, 2022) — Steven Shebester won the United Sprint League non-wing sprint car feature Saturday at Lawton Speedway. Cameron Hagin, Tanner Conn, Johnny Kent, and Austin Shores rounded out the top five.

United Sprint League

Lawton Speedway

Lawton, Oklahoma

Saturday, April 16, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 50-Cody Whitworth[3]

2. 007-Cody Carter[5]

3. 97-Kevin Cummings[4]

4. 98K-Cooper Sullivan[6]

5. 11-Ricky Crawford[2]

6. 94F-Morgan Fletcher[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 16S-Steven Shebester[4]

2. 55-Johnny Kent[1]

3. 71-Tanner Conn[5]

4. 29G-Gerald Smith[3]

5. 27-Michael Spencer[2]

6. 99-Dylan Pendergrass[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5-Cameron Hagin[3]

2. 24-TJ Herrell[2]

3. 29B-Duane Baker[1]

4. 18-Austin Shores[4]

5. 29-Matthew Reimer[5]

6. 39-Kimberly Tyre[6]

A-Main (25 Laps)

1. 16S-Steven Shebester[3]

2. 5-Cameron Hagin[1]

3. 71-Tanner Conn[5]

4. 55-Johnny Kent[7]

5. 18-Austin Shores[11]

6. 50-Cody Whitworth[2]

7. 98K-Cooper Sullivan[10]

8. 97-Kevin Cummings[8]

9. 29B-Duane Baker[9]

10. 39-Kimberly Tyre[17]

11. 27-Michael Spencer[14]

12. 24-TJ Herrell[6]

13. 29G-Gerald Smith[12]

14. 007-Cody Carter[4]

15. 99-Dylan Pendergrass[16]

16. 29-Matthew Reimer[13]

17. 11-Ricky Crawford[15]

18. 94F-Morgan Fletcher[18]