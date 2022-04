Duncan Sweeps OVSCA Event at Atomic Speedway

CHILLICOTHE, Ohio (April 23, 2022) — Cole Duncan completed a clean sweep of the Ohio Valley Sprint Car Association program Saturday night at Atomic Speedway. Duncan set fast time, won his heat race, and the 25-lap feature event from 9th starting position. Danny Smith, Hunte rLynch, Bryan Knuckles, and Keith Baxter rounded out the top five.

Ohio Valley Sprint Car Association

Atomic Speedway

Chillicothe, Ohio

Saturday, April 23, 2022

Qualifying

1. 22-Cole Duncan, 12.205[2]

2. 3C-Cale Conley, 12.335[7]

3. 99S-Skylar Gee, 12.447[1]

4. 99-Ryan Myers, 12.480[11]

5. 11C-Kory Crabtree, 12.483[9]

6. 5J-Jake Hesson, 12.514[5]

7. A79-Brandon Wimmer, 12.525[3]

8. 00H-Hunter Lynch, 12.574[15]

9. 59-Bryan Knuckles, 12.583[24]

10. 22B-Ryan Broughton, 12.647[4]

11. 35-Zach Hampton, 12.728[28]

12. 42-Chris Garnes, 12.741[22]

13. 2-Nathan Skaggs, 12.779[19]

14. 83X-Nate Reeser, 12.994[6]

15. 4DS-Danny Smith, 13.012[18]

16. 4XC-Cale Stinson, 13.014[17]

17. 8D-Josh Davis, 13.042[12]

18. 7A-David Dickson, 13.116[21]

19. 08-Brandon Conkel, 13.121[8]

20. 12-Corbin Gurley, 13.200[25]

21. 6-Gary Taylor, 13.232[26]

22. 1B-Keith Baxter, 13.306[10]

23. 40-Logan Fenton, 13.344[14]

24. 17-Reece Saldana, 13.471[13]

25. 24-Lee Haskins, 13.475[27]

26. 4X-Bradley Ashford, 13.625[23]

27. 5-Ben Webb, 13.698[16]

28. 4-Chris Smalley, 13.739[20]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22-Cole Duncan[1]

2. A79-Brandon Wimmer[3]

3. 1B-Keith Baxter[8]

4. 2-Nathan Skaggs[5]

5. 99-Ryan Myers[2]

6. 22B-Ryan Broughton[4]

7. 08-Brandon Conkel[7]

8. 4XC-Cale Stinson[6]

9. 24-Lee Haskins[9]

10. 4-Chris Smalley[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3C-Cale Conley[1]

2. 11C-Kory Crabtree[2]

3. 00H-Hunter Lynch[3]

4. 35-Zach Hampton[4]

5. 8D-Josh Davis[6]

6. 83X-Nate Reeser[5]

7. 12-Corbin Gurley[7]

8. 4X-Bradley Ashford[9]

9. 40-Logan Fenton[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 59-Bryan Knuckles[3]

2. 99S-Skylar Gee[1]

3. 4DS-Danny Smith[5]

4. 42-Chris Garnes[4]

5. 5J-Jake Hesson[2]

6. 7A-David Dickson[6]

7. 6-Gary Taylor[7]

8. 17-Reece Saldana[8]

9. 5-Ben Webb[9]

B-Main (12 Laps)

1. 22B-Ryan Broughton[1]

2. 6-Gary Taylor[6]

3. 08-Brandon Conkel[4]

4. 7A-David Dickson[3]

5. 83X-Nate Reeser[2]

6. 4XC-Cale Stinson[7]

7. 17-Reece Saldana[9]

8. 12-Corbin Gurley[5]

9. 24-Lee Haskins[10]

10. 4X-Bradley Ashford[8]

11. 5-Ben Webb[12]

12. 4-Chris Smalley[13]

13. 40-Logan Fenton[11]

A-Main (25 Laps)

1. 22-Cole Duncan[9]

2. 4DS-Danny Smith[5]

3. 00H-Hunter Lynch[2]

4. 59-Bryan Knuckles[6]

5. 1B-Keith Baxter[1]

6. 22B-Ryan Broughton[16]

7. 11C-Kory Crabtree[8]

8. 35-Zach Hampton[11]

9. 3C-Cale Conley[7]

10. 42-Chris Garnes[12]

11. 99S-Skylar Gee[4]

12. 08-Brandon Conkel[18]

13. 7A-David Dickson[19]

14. 83X-Nate Reeser[20]

15. 8D-Josh Davis[14]

16. 2-Nathan Skaggs[10]

17. 5J-Jake Hesson[15]

18. A79-Brandon Wimmer[3]

19. 99-Ryan Myers[13]

20. 6-Gary Taylor[17]