Jake Brown Wins SOS Feature at Merrittville Speedway

THOROLD, Ont. (April 23, 2022) — Jake Brown won the Southern Ontario Sprints feature Saturday night at Merrittville Speedway. Brown took the lead from Glenn Styers on the opening lap and never looked back in route to the victory. Ryan Turner, Jacob Dykstra, Mitch Brown, and Styers rounded out the top five.

Southern Ontario Sprints

Merrittville Speedway

Thorold, Ontario

Saturday, April 23, 2022

Heat Race #1:

1. 68-Aaron Turkey

2. 5D-Jacob Dykstra

3. 71-Shawn Sliter

4. 1-Holly Porter

5. 87x-Shone Evans

6. 21-John Burbridge

7. 98-Paul Pekkonen

Heat Race #2:

1. 91-Ryan Turner

2. 0-Glenn Styres

3. 13-Cory Turner

4. 21-Kyle Phillips

5. 94-Todd Hoddick

6. 81-Derek Jonathan

7. 11-Jamie Turner

Heat Race #3:

1. 20-Brayden Cooley

2. 1-10-Jake Brown

3. 10b-Mitch Brown

4. 14h-Jim Huppenen

5. 70-Bailey Heard

6. 11j-Chris Jones

7. 25-Warren Mahoney

Dash:

1. 68-Aaron Turkey

2. 91-Ryan Turner

3. 0-Glenn Styres

4. 20-Brayden Cooley

5. 5D-Jacob Dykstra

6. 1-10-Jake Brown

Feature:

1. 1-10-Jake Brown

2. 91-Ryan Turner

3. 5D-Jacob Dykstra

4. 10b-Mitch Brown

5. 0-Glenn Styres

6. 68-Aaron Turkey

7. 20-Brayden Cooley

8. 94-Todd Hoddick

9. 1-Holly Porter

10. 21-Kyle Phillips

11. 87x-Shone Evans

12. 70-Bailey Heard

13. 71-Shawn Sliter

14. 11j-Chris Jones

15. 14h-Jim Huppenen

16. 25-Warren Mahoney

17. 13-Cory Turner

18. 81-Derek Jonathan

19. 98-Paul Pekkonen

20. 11-Jamie Turner

21. 21-John Burbridge