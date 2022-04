Borden Wins at Williams Grove

MECHANICSBURG, Penn. (April 29, 2022) — Devon Borden won the sprint car feature Friday night at Williams Grove Speedway. Danny Dietrich, Mark Smith, Freddie Rahmer, and Tyler Ross rounded out the top five. Josh Weller won the United Racing Club/358 Sprint Car Challenge.

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday, April 29, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 27-Devon Borden

2. 48-Danny Dietrich

3. 1m-Mark Smith

4. 8e-Freddie Rahmer

5. 5-Tyler Ross

6. 5e-Brandon Rahmer

7. 67-Justin Whittal

8. 5w-Lucas Wolfe

9. 12s-Brent Shearer

10. 5c-Dylan Cisney

11. 99m-Kyle Moody

12. 44-Dylan Norris

13. 11tj-Tj Stutts

14. 90-Jordan Givler

15. 27s-Alan Krimes

16. 12w-Troy Fraker

17. 39-Chase Dietz

18. 0-Rick Lafferty

19. 1w-Aaron Bollinger

United Racing Club/358 Sprint Car Challenge

Feature:

1. 63-Josh Weller

2. 00-Steve Buckwalter

3. 77-Derek Locke

4. 27-Devon Borden

5. 33-Derek Hauck

6. 5W-Lucas Wolfe

7. 22N-Nash Ely

8. 35-Jason Shultz

9. 5K-Jake Karklin

10. 66A-Cody Fletcher

11. 47-Adam Carberry

12. 11T-Mike Thompson

13. 55-Dallas Schott

14. 7X-Andy Best

15. 70D-Frankie Herr

16. 99-Devin Adams

17. 7w-Jayden Wolfe

18. 11H-Hayden Miller

19. 669-Brandon McGough

20. 27C-Craig Pellegrini

21. 42-Jesse Pruchnik

22. 4-Ken Meisner

23. 22-Troy Betts

24. 21R-Tyler Brehm

25. 66-Doug Hammaker

26. 11-Ryan Stillwaggon