Kofoid Wins FAST Feature at Muskingum County

DRESDEN, Ohio (April 30, 2022) — Buddy Kofoid picked up the FAST 410 sprint car series feature victory Saturday night at Muskingum County Speedway. Kofoid charged from fifth starting position for the victory over Nate Dussel, Cale Thomas, Thomas Meseraull, and Jake Hesson.

FAST 410 Sprint Car Series

Muskingum County Speedway

Dresden, Ohio

Saturday, April 30, 2022

Qualifying

1. 11-Buddy Kofoid[5]

2. 1-Nate Dussel[1]

3. 101-Cale Thomas[2]

4. 00-Thomas Messamer[3]

5. 5J-Jake Hesson[8]

6. 19-Justin Clark[6]

7. 4X-Bradley Ashford[7]

8. 24-Lee Haskins[4]

Qualifying 2

1. 2-Nathan Skaggs[6]

2. 59-Bryan Nuckles[3]

3. 1MC-Wayne McPeek[7]

4. 9-Ricky Peterson[5]

5. 5-Jordan Harble[2]

6. 9G-Cody Gardner[1]

7. 81-Lee Jacobs[4]

Qualifying 3

1. 29-Seth Sabo[6]

2. 15-Mitch Harble[5]

3. 14-Sean Rayhall[4]

4. 23JR-Jack Sodeman Jr[3]

5. 1B-Keith Baxter[1]

6. 4-Danny Smith[7]

7. 55-Matt Sherlock[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1-Nate Dussel[3]

2. 101-Cale Thomas[2]

3. 5J-Jake Hesson[5]

4. 11-Buddy Kofoid[4]

5. 19-Justin Clark[6]

6. 4X-Bradley Ashford[7]

7. 24-Lee Haskins[8]

8. 00-Thomas Messamer[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 9-Ricky Peterson[1]

2. 1MC-Wayne McPeek[2]

3. 2-Nathan Skaggs[4]

4. 59-Bryan Nuckles[3]

5. 9G-Cody Gardner[6]

6. 5-Jordan Harble[5]

DNS: 81-Lee Jacobs

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 23JR-Jack Sodeman Jr[1]

2. 15-Mitch Harble[3]

3. 29-Seth Sabo[4]

4. 14-Sean Rayhall[2]

5. 4-Danny Smith[6]

6. 1B-Keith Baxter[5]

7. 55-Matt Sherlock[7]

A-Main (30 Laps)

1. 11-Michael Kofoid[2]

2. 29-Seth Sabo[3]

3. 1-Nate Dussel[4]

4. 101-Cale Thomas[7]

5. 2-Nathan Skaggs[1]

6. 9-Ricky Peterson[6]

7. 14-Sean Rayhall[12]

8. 81-Lee Jacobs[22]

9. 4-Danny Smith[15]

10. 1MC-Wayne McPeek[8]

11. 1B-Keith Baxter[18]

12. 9G-Cody Gardner[14]

13. 19-Justin Clark[13]

14. 4X-Bradley Ashford[16]

15. 59-Bryan Nuckles[11]

16. 55-Matt Sherlock[20]

17. 5J-Jake Hesson[10]

18. 5-Jordan Harble[17]

19. 15-Mitch Harble[9]

20. 23JR-Jack Sodeman Jr[5]

21. 24-Lee Haskins[19]

DNS: 00-Thomas Messamer