Michael Miller Mighty with at Milton

MILTON, Fl. (May 14, 2022) — Michael Miller won the United Sprint Car Series feature Saturday at Southern Raceway. Jordon Mallett, Mark Ruel Jr, Ryan Harrison, and Terry Gray rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Southern Raceway

Milton, Florida

Saturday, May 14, 2022

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14-Jordon Mallett[6]

2. 4M-Michael Miller[4]

3. 10-Terry Gray[5]

4. 88-Brandon Blenden[3]

5. 28-Jeff Willingham[7]

6. 83-Bob Auld[1]

DNS: 7E-Eric Gunderson

JJ Supply of NC Heat Race #2 (8 Laps)

1. 83R-Mark Ruel Jr[6]

2. 197-Ryan Harrison[4]

3. 3A-AJ Maddox[5]

4. 99-Tanner Witherspoon[1]

5. 56-Jeff Smith[3]

6. 52-Jacob Myers[7]

7. 43-Terry Witherspoon[2]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 4M-Michael Miller[1]

2. 83R-Mark Ruel Jr[2]

3. 14-Jordon Mallett[4]

4. 3A-AJ Maddox[5]

5. 10-Terry Gray[3]

6. 197-Ryan Harrison[6]

Feature (30 Laps)

1. 4M-Michael Miller[1]

2. 14-Jordon Mallett[3]

3. 83R-Mark Ruel Jr[2]

4. 197-Ryan Harrison[6]

5. 10-Terry Gray[5]

6. 88-Brandon Blenden[8]

7. 3A-AJ Maddox[4]

8. 99-Tanner Witherspoon[9]

9. 43-Terry Witherspoon[13]

10. 56-Jeff Smith[11]

11. 28-Jeff Willingham[7]

12. 83-Bob Auld[12]

13. 52-Jacob Myers[10]

14. 7E-Eric Gunderson[14]