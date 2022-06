Flick Opens Western PA Speedweek with Victory at Lernerville

SARVER, Penn. (June 3, 2022) — A.J. Flick won the Western Pennsylvania Speedweek feature Friday at Lernerville Speedway. Ryan Smith, Danny Kuriger, Danny Peebles, and Darin Gallagher rounded out the top five.

Western PA Speedweek

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, June 3, 2022

Feature:

1. 2-A.J. Flick

2. 6R-Ryan Smith

3. 08-Danny Kuriger

4. 3-Denny Peebles

5. 12-Darin Gallagher

6. 29-Dan Shetler

7. 46-Michael Bauer

8. 5T-Ryan Timms

9. 33-Brent Matus

10. 6-Bob Felmlee

11. 22R-Ryan Fredericks

12. 35W-Jeremy Weaver

13. 29M-Logan McCandless

14. 31C-Chase Metheney

15. 32-Rod Jones

16. 42-Sye Lynch

17. 32V-Vivian Jones

18. 11-Carl Bowser

19. 23-Darren Pifer

20. 20B-Cody Bova

21. 38-Leyton Wagner

22. 40-George Hobaugh Jr.

23. 13-Brandon Matus

24. 35-Jared Zimbardi.