Golobic Wins at Silver Dollar Speedway

CHICO, Calif. (June 3, 2022) — Shane Golobic won the winged 360 sprint car feature Friday at Silver Dollar Speedway. Andy Forsberg, Corey Day, Tanner Carrick, and D.J. Netto rounded out the top five.

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Friday, June 3, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 92-Andy Forsberg, 12.036[16]

2. 41-Corey Day, 12.109[6]

3. 18T-Tanner Holmes, 12.189[14]

4. 9-Dustin Freitas, 12.206[8]

5. 34-Landon Brooks, 12.271[1]

6. 12S-Steven Snawder, 12.285[15]

7. 4-Jodie Robinson, 12.287[12]

8. 7-Tyler Thompson, 12.294[10]

9. 4SA-Justin Sanders, 12.321[7]

10. 98-Michael Pombo, 12.423[4]

11. 18P-Jack Phillips, 12.483[9]

12. 29T-Ryan Timmons, 12.584[11]

13. 19-Colby Thornhill, 12.648[13]

14. 94TH-Austin Liggett, 12.669[3]

15. 21S-Shane Hopkins, 12.673[2]

16. (DQ) 77-Ryan Lippincott, 12.303[5]

Qualifying 2

1. 83T-Tanner Carrick, 12.146[11]

2. 45-Jake Morgan, 12.218[8]

3. 1-Chance Grasty, 12.248[1]

4. 12-Steel Powell, 12.302[6]

5. 5H-Kinzer Cox, 12.311[4]

6. 94-Greg Decaires V, 12.347[13]

7. 21W-Jake Wheeler, 12.394[12]

8. 121-Caeden Steele, 12.471[2]

9. 22C-Carly Holmes, 12.524[14]

10. 01-Nick Larsen, 12.568[3]

11. 98H-Matt Hein, 12.636[15]

12. 87P-Jacob Tuttle, 12.674[7]

13. 75-Bill Smith, 12.803[10]

14. 18C-Colby Fox, 13.305[9]

15. 39T-Troy DeGaton, 13.305[5]

Qualifying 3

1. 21-Mitchell Faccinto, 11.966[4]

2. 2X-Max Mittry, 12.046[1]

3. 88N-DJ Netto, 12.085[9]

4. 3-Kaleb Montgomery, 12.181[8]

5. 3C-Casey Schmitz, 12.219[7]

6. 93-Stephen Ingraham, 12.258[15]

7. 83V-Joel Myers Jr, 12.424[12]

8. 87-Ashlyn Rodriguez, 12.483[13]

9. 12J-John Clark, 12.483[14]

10. 8-William Fielding, 12.487[11]

11. 5R-Ryan Rocha, 12.510[10]

12. 8JR-Brian McGahan Jr, 12.531[5]

13. 88A-Joey Ancona, 12.577[6]

14. 7X-Eddy Lewis, 12.577[3]

15. (DQ) 2S-Jayce Steinberg, 12.476[2]

Qualifying 4

1. 35M-Chase Majdic, 12.125[10]

2. 7C-Andy Gregg, 12.133[14]

3. 31C-Justyn Cox, 12.175[6]

4. 17W-Shane Golobic, 12.207[7]

5. 21X-Gauge Garcia, 12.233[8]

6. 7B-Brent Bjork, 12.237[1]

7. 22X-Sean Becker, 12.359[15]

8. 28-Chase Johnson, 12.386[5]

9. 2-Cody Spencer, 12.392[2]

10. 21M-Michael Ing, 12.448[4]

11. 9L-Luke Hayes, 12.461[9]

12. 5-Cody Smith, 12.493[3]

13. 19X-Tucker LaCaze, 12.696[13]

14. 46-Jeremy Wilson, 12.757[11]

15. 7V-Wyatt VanLare, 12.966[12]

Non Qualifier #(10 Laps)

1. 19-Colby Thornhill[2]

2. 88A-Joey Ancona[1]

3. 21S-Shane Hopkins[9]

4. 19X-Tucker LaCaze[3]

5. 46-Jeremy Wilson[6]

6. 75-Bill Smith[4]

7. 39T-Troy DeGaton[12]

8. 77-Ryan Lippincott[11]

9. 2S-Jayce Steinberg[8]

10. 18C-Colby Fox[7]

11. 7V-Wyatt VanLare[10]

12. 94TH-Austin Liggett[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 41-Corey Day[2]

2. 92-Andy Forsberg[1]

3. 34-Landon Brooks[5]

4. 4SA-Justin Sanders[9]

5. 4-Jodie Robinson[7]

6. 9-Dustin Freitas[4]

7. 12S-Steven Snawder[6]

8. 98-Michael Pombo[10]

9. 18T-Tanner Holmes[3]

10. 7-Tyler Thompson[8]

11. 29T-Ryan Timmons[12]

12. 18P-Jack Phillips[11]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[1]

2. 45-Jake Morgan[2]

3. 12-Steel Powell[4]

4. 1-Chance Grasty[3]

5. 121-Caeden Steele[8]

6. 5H-Kinzer Cox[5]

7. 94-Greg Decaires V[6]

8. 21W-Jake Wheeler[7]

9. 01-Nick Larsen[10]

10. 87P-Jacob Tuttle[12]

11. 98H-Matt Hein[11]

12. 22C-Carly Holmes[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 3-Kaleb Montgomery[4]

2. 21-Mitchell Faccinto[1]

3. 88N-DJ Netto[3]

4. 2X-Max Mittry[2]

5. 3C-Casey Schmitz[5]

6. 12J-John Clark[8]

7. 83V-Joel Myers Jr[7]

8. 93-Stephen Ingraham[6]

9. 87-Ashlyn Rodriguez[9]

10. 8JR-Brian McGahan Jr[12]

11. 8-William Fielding[10]

12. 5R-Ryan Rocha[11]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 7C-Andy Gregg[2]

2. 17W-Shane Golobic[4]

3. 35M-Chase Majdic[1]

4. 31C-Justyn Cox[3]

5. 28-Chase Johnson[8]

6. 21X-Gauge Garcia[5]

7. 21M-Michael Ing[10]

8. 22X-Sean Becker[7]

9. 7B-Brent Bjork[6]

10. 2-Cody Spencer[9]

11. 9L-Luke Hayes[11]

12. 5-Cody Smith[12]

C-Main (10 Laps)

1. 7-Tyler Thompson[1]

2. 2-Cody Spencer[2]

3. 8JR-Brian McGahan Jr[3]

4. 29T-Ryan Timmons[7]

5. 87P-Jacob Tuttle[4]

6. 9L-Luke Hayes[5]

7. 5R-Ryan Rocha[11]

8. 19-Colby Thornhill[13]

9. 21S-Shane Hopkins[15]

10. 98H-Matt Hein[8]

11. 88A-Joey Ancona[14]

12. 8-William Fielding[6]

13. 22C-Carly Holmes[12]

14. 5-Cody Smith[10]

15. 19X-Tucker LaCaze[16]

16. 18P-Jack Phillips[9]

B-Main (15 Laps)

1. 12J-John Clark[4]

2. 83V-Joel Myers Jr[7]

3. 22X-Sean Becker[10]

4. 21X-Gauge Garcia[2]

5. 5H-Kinzer Cox[3]

6. 94-Greg Decaires V[6]

7. 21W-Jake Wheeler[11]

8. 98-Michael Pombo[12]

9. 21M-Michael Ing[8]

10. 8JR-Brian McGahan Jr[19]

11. 7B-Brent Bjork[14]

12. 29T-Ryan Timmons[20]

13. 18T-Tanner Holmes[13]

14. 01-Nick Larsen[16]

15. 9-Dustin Freitas[1]

16. 93-Stephen Ingraham[9]

17. 87-Ashlyn Rodriguez[15]

18. 12S-Steven Snawder[5]

19. 7-Tyler Thompson[17]

20. 2-Cody Spencer[18]

A-Main (30 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[3]

2. 92-Andy Forsberg[2]

3. 41-Corey Day[7]

4. 83T-Tanner Carrick[8]

5. 88N-DJ Netto[9]

6. 4SA-Justin Sanders[16]

7. 22X-Sean Becker[23]

8. 21-Mitchell Faccinto[4]

9. 28-Chase Johnson[19]

10. 83V-Joel Myers Jr[22]

11. 12J-John Clark[21]

12. 3C-Casey Schmitz[17]

13. 2X-Max Mittry[13]

14. 34-Landon Brooks[11]

15. 45-Jake Morgan[1]

16. 12-Steel Powell[12]

17. 3-Kaleb Montgomery[5]

18. 1-Chance Grasty[15]

19. 7C-Andy Gregg[6]

20. 21X-Gauge Garcia[24]

21. 4-Jodie Robinson[18]

22. 31C-Justyn Cox[14]

23. 121-Caeden Steele[20]

24. 35M-Chase Majdic[10]