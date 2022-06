Lafferty Wins 410 Feature; Bard Sweeps Twin 305 Features at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (June 11, 2022) — Rick Lafferty won the sprint car feature Saturday night at Port Royal Speedway. Blane Heimbach, Mike Wagner, Logan Wagner, and Ryan Smith rounded out the top five. Garrett Bard won both of the twin 305 sprint car features for the PA Sprint Series.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, June 11, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 0-Rick Lafferty

2. 12-Blane Heimbach

3. 55-Mike Wagner

4. 1-Logan Wagner

5. 6-Ryan Smith

6. 47K-Kody Lehman

7. 33W-Michael Walter II

8. 67-Justin Whittal

9. 45-Jeff Halligan

10. 5W-Lucas Wolfe

11. 33-Gerard McIntyre

12. 8S-Trenton Sheaffer

13. 69K-Kassidy Kreitz

14. 19-Curt Stroup

15. 5-Dylan Cisney

16. 33H-Derek Hauck

17. 77-Zach Newlin

18. 9-Ryan Linder

19. 36*-Devin Brenneman

20. 35-Tyler Reeser

21. 54-Austin Burke

PA Sprint Series

Feature #1:

1. 95-Garrett Bard

2. 20-Doug Dodson

3. 34-Austin Reed

4. 12-Roger Irvine

5. 88-Fred Arnold

6. 39X-Scott Frack

7. 67-Ken Duke

8. 97-Kenny Heffner

9. 54-Mike Melair

10. 29R-Seth Schnoke

11. 53W-Jimmy White

12. 83-Larry Mcvay

13. 5-Logan Spahr

14. 46-Mike Alleman

15. 56-Tyler Snook

16. 18-Ian Detweiler

17. 17-Owen Dimm

18. 10-Jake Waters

19. 36-Domenic Melair

20. 7-Drew Young

21. 2-Erin Statler

22. 31-Roger Weaver

23. 03-Branston Shue

24. 71-Josh Spicer

Feature #2:

1. 95-Garrett Bard

2. 97-Kenny Heffner

3. 67-Ken Duke

4. 88-Fred Arnold

5. 12-Roger Irvine

6. 83-Larry Mcvay

7. 56-Tyler Snook

8. 5-Logan Spahr

9. 54-Mike Melair

10. 34-Austin Reed

11. 46-Mike Alleman

12. 39X-Scott Frack

13. 18-Ian Detweiler

14. 20-Doug Dodson

15. 71-Josh Spicer

16. 10-Jake Waters

17. 2-Erin Statler

18. 7-Drew Young

19. 31-Roger Weaver

20. 53W-Jimmy White

21. 29R-Seth Schnoke

22. 17-Owen Dimm

23. 03-Branston Shue

24. 36-Domenic Melair