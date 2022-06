Rankin Wins at Butler

QUINCY, Mich. (June 11, 2022) — Tylar Rankin won the sprint car feature Saturday night at Butler Motor Speedway. The victory was Rankin’s first driving for Wheeler Motorsports and of the 2022 season. Thomas Schinderle, Zac Broughman, Logan Easterday, and Josh Turner rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, June 11, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying

1. 41-Thomas Schinderle, 13.637[2]

2. 19-Jett Mann, 14.002[6]

3. 27K-Zac Broughman, 14.069[5]

4. 7-Alex Aldrich, 14.165[4]

5. 70-Eli Lakin, 14.481[3]

6. 42-Boston Mead, 15.241[7]

7. 22J-Jeremy Luther, 15.327[1]

8. 45-Colton Stepke, 16.296[9]

9. 24-Levi Voyce, 16.347[8]

Qualifying 2

1. 71H-Max Stambaugh, 13.322[2]

2. 16C-Tylar Rankin, 13.357[8]

3. 87-Logan Easterday, 13.565[3]

4. 27-Trey McGranahan, 13.616[6]

5. 27QB-Quentin Blonde, 13.805[1]

6. 86-Keith Sheffer Jr, 14.055[5]

7. 2-Tyler Bearden, 15.277[4]

DNS: 83-Adam Cruea, 15.277

Qualifying 3

1. 4-Josh Turner, 13.818[3]

2. 37ND-Noah Dunlap, 13.838[8]

3. 10B-Jason Blonde, 13.867[2]

4. 1A-Mark Aldrich, 14.180[4]

5. 21T-Troy Chehowski, 14.725[5]

6. 2K-Mike Kane, 14.741[6]

7. 3-Kyle Locke, 14.814[7]

8. 2L-Brady Locke, 15.049[1]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 27K-Zac Broughman[1]

2. 42-Boston Mead[6]

3. 41-Thomas Schinderle[3]

4. 7-Alex Aldrich[4]

5. 22J-Jeremy Luther[7]

6. 24-Levi Voyce[9]

7. 45-Colton Stepke[8]

8. 70-Eli Lakin[5]

DNS: 19-Jett Mann

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[2]

2. 87-Logan Easterday[1]

3. 71H-Max Stambaugh[3]

4. 86-Keith Sheffer Jr[6]

5. 27QB-Quentin Blonde[5]

6. 27-Trey McGranahan[4]

7. 2-Tyler Bearden[7]

DNS: 83-Adam Cruea

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 37ND-Noah Dunlap[2]

2. 10B-Jason Blonde[1]

3. 4-Josh Turner[3]

4. 1A-Mark Aldrich[4]

5. 21T-Troy Chehowski[5]

6. 3-Kyle Locke[7]

7. 2K-Mike Kane[6]

8. 2L-Brady Locke[8]

B-Main (12 Laps)

1. 3-Kyle Locke[2]

2. 27-Trey McGranahan[1]

3. 70-Eli Lakin[6]

4. 2K-Mike Kane[5]

5. 24-Levi Voyce[10]

6. 2-Tyler Bearden[4]

7. 2L-Brady Locke[8]

8. 45-Colton Stepke[3]

DNS: 83-Adam Cruea

DNS: 19-Jett Mann

A-Main (25 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[1]

2. 41-Thomas Schinderle[6]

3. 27K-Zac Broughman[2]

4. 87-Logan Easterday[4]

5. 4-Josh Turner[8]

6. 42-Boston Mead[3]

7. 10B-Jason Blonde[5]

8. 1A-Mark Aldrich[11]

9. 7-Alex Aldrich[9]

10. 71H-Max Stambaugh[7]

11. 27QB-Quentin Blonde[13]

12. 22J-Jeremy Luther[12]

13. 27-Trey McGranahan[16]

14. 3-Kyle Locke[15]

15. 24-Levi Voyce[19]

16. 86-Keith Sheffer Jr[10]

17. 21T-Troy Chehowski[14]

18. 2K-Mike Kane[17]

19. 70-Eli Lakin[18]