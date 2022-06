Thomas and Clark Win Features During the Huntley Memorial at Bloomington

BLOOMINGTON, Ind. (June 17, 2022) — Kevin Thomas Jr. and Justin Clark picked up feature victories during the Kevin Huntley Memorial Friday night at Bloomington Speedway. Thomas won the non-wing sprint car feature over Brent Beauchamp, Max Adams, Nick Bilbee, and Todd Hobson. Clark won the Indiana RaceSaver Sprint Car Series feature over Ethan Barrow and Rod Henning.

Kevin Huntley Memorial

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday, June 17, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2E-Kevin Thomas Jr[3]

2. 04-Geoff Ensign[2]

3. 53-Brayden Fox[4]

4. 14AJ-Davey Ray[1]

5. 34-Sterling Cling[5]

6. 22-Brandon Spencer[6]

7. 16B-Harley Burns[8]

8. 10G-Gabriel Gilbert[7]

9. 83-Carl Rhuebottom[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 77S-Travis Berryhill[1]

2. 17-Nick Bilbee[4]

3. 17G-Max Adams[3]

4. 99-Alec Sipes[5]

5. 26T-Matt Thompson[2]

6. 18C-Cindy Chambers[6]

7. 98-Billy Winsemann[7]

8. 4U-Allen Howard Jr[9]

9. 9G-Dustin Griffitts[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 36-Brady Short[2]

2. 11-Brent Beauchamp[5]

3. 17GP-Kyle Shipley[3]

4. 2H-Brian Hayden[1]

5. 77AU-Todd Hobson[4]

6. 7S-Sam Scott[8]

7. 27-Cody Trammell[6]

8. 24M-Hunter Maddox[7]

9. 8-Michael Clark[9]

B-Main (12 Laps)

1. 27-Cody Trammell[6]

2. 16B-Harley Burns[4]

3. 22-Brandon Spencer[1]

4. 24M-Hunter Maddox[9]

5. 8-Michael Clark[12]

6. 18C-Cindy Chambers[2]

7. 10G-Gabriel Gilbert[7]

8. 4U-Allen Howard Jr[8]

9. 98-Billy Winsemann[5]

10. 9G-Dustin Griffitts[11]

11. 7S-Sam Scott[3]

12. 83-Carl Rhuebottom[10]

A-Main (30 Laps)

1. 2E-Kevin Thomas Jr[3]

2. 11-Brent Beauchamp[4]

3. 17G-Max Adams[6]

4. 17-Nick Bilbee[5]

5. 77AU-Todd Hobson[15]

6. 04-Geoff Ensign[2]

7. 36-Brady Short[1]

8. 53-Brayden Fox[7]

9. 2H-Brian Hayden[10]

10. 34-Sterling Cling[13]

11. 16B-Harley Burns[16]

12. 26T-Matt Thompson[12]

13. 27-Cody Trammell[14]

14. 17GP-Kyle Shipley[9]

15. 22-Brandon Spencer[17]

16. 14AJ-Davey Ray[8]

17. 99-Alec Sipes[11]

18. 24M-Hunter Maddox[18]

19. 18C-Cindy Chambers[20]

20. 8-Michael Clark[19]

Indiana RaceSaver Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 11-Andy Bradley[1]

2. 3C-Ryan Tusing[2]

3. 23J-Jordan Welch[4]

4. 19-Alfred Galedrige Jr[3]

5. 14C-Danny Clark[5]

6. 11R-Blayne Ridgley[6]

7. 71-Brad Sexton[7]

8. 81-Alan Brown[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 78-Justin Clark[1]

2. 23-John Paynter Jr[2]

3. 37-Bryce Norris[4]

4. 15J-Jeff Wimmenauer[5]

5. 83N-Kevin Newton[3]

6. 83-Carson Dillion[6]

7. I1-Ivan Glotzbach[7]

8. 56-Jeremy Schnepper[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 26-Keith Langley[1]

2. 22-Rod Henning[3]

3. 14-Ethan Barrow[4]

4. 5-Terry Arthur[5]

5. 39-Justin Mathews[6]

6. 11M-Kayla Martin[7]

7. 75-Richie Gaines[2]

B-Main (12 Laps)

1. 11R-Blayne Ridgley[1]

2. 83-Carson Dillion[2]

3. 11M-Kayla Martin[3]

4. I1-Ivan Glotzbach[5]

5. 71-Brad Sexton[4]

6. 81-Alan Brown[7]

7. 56-Jeremy Schnepper[8]

8. 75-Richie Gaines[6]

A-Main (30 Laps)

1. 78-Justin Clark[2]

2. 14-Ethan Barrow[9]

3. 22-Rod Henning[6]

4. 3C-Ryan Tusing[4]

5. 23J-Jordan Welch[7]

6. 23-John Paynter Jr[5]

7. 37-Bryce Norris[8]

8. 83-Carson Dillion[17]

9. 19-Alfred Galedrige Jr[10]

10. 39-Justin Mathews[15]

11. 11-Andy Bradley[1]

12. 5-Terry Arthur[12]

13. 15J-Jeff Wimmenauer[11]

14. 14C-Danny Clark[13]

15. I1-Ivan Glotzbach[19]

16. 83N-Kevin Newton[14]

17. 11M-Kayla Martin[18]

18. 11R-Blayne Ridgley[16]

19. 71-Brad Sexton[20]

20. 26-Keith Langley[3]