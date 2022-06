Thomas Scores Second Victory of the Weekend Saturday at Lincoln Park

PUTNAMVILLE, Ind. (June 18, 2022) — Kevin Thomas Jr. picked up his second feature victory of the weekend Saturday night at Lincoln Park Speedway. Thomas backed up his win Friday at Bloomington Speedway driving up from fifth starting position for the win over seventh starting Cole Bodine. Dave Darland, Kyle Shipley, and Brian Hayden from 20th starting position rounded out the top five.

A.J. Hopkins won the Indiana RaceSaver Sprint Car Series feature.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, June 18, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 77-AJ Hopkins[4]

2. 16B-Harley Burns[2]

3. 36D-Dave Darland[3]

4. 77FR-Ryan Thomas[7]

5. 7-Travis Thompson[1]

6. 33-Jake Scott[5]

7. I1-Ivan Glotzbach[8]

8. 4R-John Sluss[6]

9. 27-Matt Brannin[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2E-Kevin Thomas Jr[1]

2. 17GP-Kyle Shipley[3]

3. 04-Geoff Ensign[6]

4. 27M-Evan Mosley[4]

5. 99-Alec Sipes[5]

6. 37-Dave Gross[9]

7. 98-Billy Winsemann[7]

8. 3R-Kyle Cummins[2]

9. 19-Dan Clodfelter[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 36-Brady Short[1]

2. 57-Cole Bodine[3]

3. 24P-Tye Mihocko[5]

4. 29-Mitch Wissmiller[7]

5. 5D-Zach Daum[6]

6. 2H-Brian Hayden[2]

7. 34-Brent Beauchamp[4]

8. 77AU-Todd Hobson[8]

9. 79-Kevian Clodfelter[9]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 53-Brayden Fox[2]

2. 22-Brandon Spencer[3]

3. 9Z-Zack Pretorius[4]

4. 10G-Gabriel Gilbert[1]

5. 38P-Seth Parker[5]

6. 42-Brayden Clark[7]

7. 24M-Hunter Maddox[6]

8. 83-Carl Rhuebottom[8]

B-Main (12 Laps)

1. 5D-Zach Daum[3]

2. 33-Jake Scott[5]

3. 38P-Seth Parker[4]

4. 2H-Brian Hayden[7]

5. 34-Brent Beauchamp[11]

6. 99-Alec Sipes[2]

7. 3R-Kyle Cummins[14]

8. 77AU-Todd Hobson[15]

9. 7-Travis Thompson[1]

10. I1-Ivan Glotzbach[9]

11. 27-Matt Brannin[17]

12. 37-Dave Gross[6]

13. 79-Kevian Clodfelter[19]

14. 4R-John Sluss[13]

15. 24M-Hunter Maddox[12]

16. 42-Brayden Clark[8]

17. 98-Billy Winsemann[10]

18. 83-Carl Rhuebottom[16]

19. 19-Dan Clodfelter[18]

A-Main (30 Laps)

1. 2E-Kevin Thomas Jr[5]

2. 57-Cole Bodine[7]

3. 36D-Dave Darland[9]

4. 17GP-Kyle Shipley[1]

5. 2H-Brian Hayden[20]

6. 24P-Tye Mihocko[11]

7. 5D-Zach Daum[17]

8. 33-Jake Scott[18]

9. 27M-Evan Mosley[14]

10. 77FR-Ryan Thomas[13]

11. 53-Brayden Fox[3]

12. 04-Geoff Ensign[10]

13. 9Z-Zack Pretorius[12]

14. 16B-Harley Burns[2]

15. 38P-Seth Parker[19]

16. 10G-Gabriel Gilbert[16]

17. 36-Brady Short[4]

18. 22-Brandon Spencer[8]

19. 77-AJ Hopkins[6]

20. 29-Mitch Wissmiller[15]

Indiana RaceSaver Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 23-John Paynter Jr[2]

2. 39-Justin Mathews[3]

3. 83N-Kevin Newton[1]

4. 18-Alex Nalon[7]

5. 19-Bradley Galedrige[4]

6. 33$-Shane O’Banion[6]

7. 71-Brad Sexton[8]

8. 14-Andy Bradley[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 23J-Jordan Welch[3]

2. 22H-Rod Henning[2]

3. 37-Bryce Norris[4]

4. 14C-Danny Clark[1]

5. 83-Carson Dillion[6]

6. 11R-Blayne Ridgley[7]

7. 75-Richie Gaines[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 18H-A.J. Hopkins[3]

2. 5-Terry Arthur[1]

3. 15J-Jeff Wimmenauer[4]

4. I1-Ivan Glotzbach[2]

5. 87-Nate Franklin[5]

6. 56X-Jeremy Schnepper[7]

7. 81-Alan Brown[6]

A-Main (25 Laps)

1. 18H-A.J. Hopkins[3]

2. 23-John Paynter Jr[5]

3. 22H-Rod Henning[1]

4. 37-Bryce Norris[8]

5. 23J-Jordan Welch[4]

6. 18-Alex Nalon[10]

7. 15J-Jeff Wimmenauer[9]

8. 19-Bradley Galedrige[13]

9. 87-Nate Franklin[15]

10. 14-Andy Bradley[22]

11. 33$-Shane O’Banion[16]

12. 5-Terry Arthur[6]

13. 11R-Blayne Ridgley[17]

14. 71-Brad Sexton[19]

15. 75-Richie Gaines[20]

16. 56X-Jeremy Schnepper[18]

17. 81-Alan Brown[21]

18. 39-Justin Mathews[2]

19. 83-Carson Dillion[14]

20. 83N-Kevin Newton[7]

21. 14C-Danny Clark[11]

22. I1-Ivan Glotzbach[12]