Flick Victorious at Sharon

HARTFORD, Ohio (June 24, 2022) — A.J. Flick won the sprint car feature Saturday night at Sharon Speedway. Brandon Spithaler, George Hobaugh Jr, Bob Felmlee, and Carl Bowser from 10th starting position rounded out the top five. Gale Ruth Jr. won the RUSH Sprint Car Series feature.

Sharon Speedway

Hartford, Ohio

Saturday, June 24, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying Group 1

1. 40-George Hobaugh Jr, 16.317[6]

2. 08-Danny Kuriger, 18.775[8]

3. 13-Brandon Matus, 18.775[10]

4. 38-Leyton Wagner, 18.775[4]

5. 29M-Logan McCandless, 18.775[9]

6. 16-Jimmy Morris III, 18.775[3]

7. 5-Adam Kekich, 18.775[2]

8. 6-Bob Felmlee, 18.775[5]

9. 901-Bob Lime, 18.775[1]

10. 76-Davey Jones, 18.775[7]

Qualifying Group 2

1. 22-Brandon Spithaler, 15.736[6]

2. 11-Carl Bowser, 16.119[1]

3. 2-AJ Flick, 16.339[4]

4. 29-Dan Shetler, 16.442[5]

5. 23-Darren Pifer, 16.575[8]

6. 33-Brent Matus, 16.703[2]

7. 22R-Ryan Fredericks, 17.457[3]

8. 11T-Randy Wyant, 17.973[7]\

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 08-Danny Kuriger[4]

2. 40-George Hobaugh Jr[8]

3. 6-Bob Felmlee[7]

4. 29M-Logan McCandless[1]

5. 38-Leyton Wagner[2]

6. 13-Brandon Matus[3]

7. 5-Adam Kekich[6]

8. 16-Jimmy Morris III[5]

9. 901-Bob Lime[9]

10. 76-Davey Jones[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-AJ Flick[2]

2. 22-Brandon Spithaler[4]

3. 29-Dan Shetler[1]

4. 11-Carl Bowser[3]

5. 23-Darren Pifer[6]

6. 4W-Eric L Williams[9]

7. 22R-Ryan Fredericks[8]

8. 11T-Randy Wyant[10]

9. 33-Brent Matus[7]

10. 32-Rod Jones[5]

Feature (30 Laps)

1. 2-AJ Flick[4]

2. 22-Brandon Spithaler[5]

3. 40-George Hobaugh Jr[3]

4. 6-Bob Felmlee[1]

5. 11-Carl Bowser[10]

6. 29-Dan Shetler[6]

7. 13-Brandon Matus[7]

8. 38-Leyton Wagner[8]

9. 5-Adam Kekich[13]

10. 47-Brett Brunkenhoefer[21]

11. 23-Darren Pifer[11]

12. 16-Jimmy Morris III[15]

13. 33-Brent Matus[18]

14. 4W-Eric L Williams[12]

15. 22R-Ryan Fredericks[14]

16. 11T-Randy Wyant[16]

17. 901-Bob Lime[17]

18. 08-Danny Kuriger[2]

19. 76-Davey Jones[19]

20. 29M-Logan McCandless[9]

DNS: 32-Rod Jones

RUSH Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 25-Nolan Groves[1]

2. 12-Ryan Fraley[7]

3. 77D-Dustin DeMattia[2]

4. 68-Chad Ruhlman[6]

5. 1T-Ricky Tucker Jr[4]

6. 44C-Bill Cunningham[3]

7. 16C-Amelia Clay[8]

8. 23-Charlie Utsinger[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 43JR-Blaze Myers[1]

2. 69-Brian Hartzell[4]

3. 24-Gale Ruth Jr[7]

4. 47-Jarod Larson[2]

5. 1-Zack Wilson[6]

6. 9-Arnie Kent[3]

7. 13K-Kevin Kaserman[5]

Feature (20 Laps)

1. 24-Gale Ruth Jr[1]

2. 77D-Dustin DeMattia[2]

3. 12-Ryan Fraley[4]

4. 47-Jarod Larson[8]

5. 25-Nolan Groves[6]

6. 69-Brian Hartzell[3]

7. 1-Zack Wilson[10]

8. 43JR-Blaze Myers[5]

9. 1T-Ricky Tucker Jr[9]

10. 9-Arnie Kent[12]

11. 44C-Bill Cunningham[11]

12. 13K-Kevin Kaserman[14]

13. 16C-Amelia Clay[13]

14. 23-Charlie Utsinger[15]

15. 68-Chad Ruhlman[7]