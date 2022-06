Jason Blonde Returns to Victory Lane at Butler

QUINCY, Mich. (June 25, 2022) — Jason Blonde returned to victory lane at the race track where his career started Saturday at Butler Motor Speedway winning the sprint car feature. The victory was Blonde’s first at Butler since 1999. Zac Broughman, Boston Mead, Logan Easterday, and Josh Turner rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, June 25, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying

1. 4-Josh Turner, 13.655[5]

2. 27-Trey McGranahan, 13.997[8]

3. 2-AJ Aldrich, 14.003[7]

4. 42-Boston Mead, 14.097[3]

5. 3-Kyle Locke, 14.126[1]

6. 27K-Zac Broughman, 14.286[4]

7. 7-Alex Aldrich, 14.436[2]

8. 27QB-Quentin Blonde, 14.436[6]

Qualifying 2

1. 10B-Jason Blonde, 13.527[5]

2. 87-Logan Easterday, 13.871[3]

3. 1A-Mark Aldrich, 14.195[6]

4. 37ND-Noah Dunlap, 14.241[7]

5. 20A-Andy Chehowski, 14.408[8]

6. 2L-Brady Locke, 14.867[4]

7. 45-Colton Stepke, 15.674[1]

8. 2B-Tyler Bearden, 16.045[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 27-Trey McGranahan[2]

2. 27K-Zac Broughman[6]

3. 42-Boston Mead[4]

4. 4-Josh Turner[3]

5. 7-Alex Aldrich[7]

6. 3-Kyle Locke[5]

7. 27QB-Quentin Blonde[8]

8. 2-AJ Aldrich[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10B-Jason Blonde[3]

2. 87-Logan Easterday[2]

3. 1A-Mark Aldrich[1]

4. 37ND-Noah Dunlap[4]

5. 20A-Andy Chehowski[5]

6. 2L-Brady Locke[6]

7. 2B-Tyler Bearden[8]

8. 45-Colton Stepke[7]

A-Main (25 Laps)

1. 10B-Jason Blonde[3]

2. 27K-Zac Broughman[2]

3. 42-Boston Mead[5]

4. 87-Logan Easterday[1]

5. 4-Josh Turner[7]

6. 1A-Mark Aldrich[6]

7. 27QB-Quentin Blonde[13]

8. 7-Alex Aldrich[9]

9. 27-Trey McGranahan[4]

10. 2-AJ Aldrich[15]

11. 45-Colton Stepke[16]

12. 2L-Brady Locke[12]

13. 20A-Andy Chehowski[10]

14. 3-Kyle Locke[11]

15. 2B-Tyler Bearden[14]