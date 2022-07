Casey Schmitz Wins at Chico

CHICO, Calif. (July 4, 2022) — Casey Schmitz won the winged 360 sprint car feature Monday at Silver Dollar Speedway. Tony Gomes, Brad Bumgarner, Justin Henry, and Chase Majdic rounded out the top five.

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Monday, July 4, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 94-Kyle Hirst, 12.311[4]

2. 3C-Casey Schmitz, 12.522[5]

3. 1-Chance Grasty, 12.546[1]

4. 9-Dustin Freitas, 12.656[8]

5. 54-Carson Hall, 12.754[9]

6. 54S-Drake Standley, 12.759[6]

7. 77-Ryan Lippincott, 12.765[2]

8. 39T-Troy DeGaton, 12.958[7]

9. 69-Ron Laplant, 13.404[3]

Qualifying 2

1. 35M-Chase Majdic, 12.256[3]

2. 88H-Heath Hall, 12.306[9]

3. 2X-Max Mittry, 12.378[1]

4. 9L-Luke Hayes, 12.468[5]

5. 87-Ashlyn Rodriguez, 12.554[7]

6. 5-Cody Smith, 12.835[6]

7. 7V-Wyatt VanLare, 12.870[4]

8. 71L-Kevin Lovell, 45.000[2]

9. 56C-Carson Hammes, 46.000[8]

Qualifying 3

1. 5V-Landon Brooks, 12.207[4]

2. 8JR-Brian McGahan Jr, 12.264[2]

3. 55D-Dawson Hammes, 12.272[1]

4. 22X-Sean Becker, 12.372[7]

5. 46JR-Joel Myers Jr, 12.407[6]

6. 9P-Peter Paulson, 12.434[9]

7. 12-Steel Powell, 12.447[3]

8. 19-Tucker LaCaze, 12.542[5]

9. 7X-Eddy Lewis, 12.831[8]

Qualifying 4

1. 75-Tony Gomes, 12.088[8]

2. 7B-Brent Bjork, 12.125[1]

3. 33-Dylan Bloomfield, 12.158[2]

4. 24-Justin Henry, 12.400[7]

5. 88-Brad Bumgarner, 12.454[6]

6. 12J-John Clark, 12.508[5]

7. 25S-Seth Standley, 12.547[4]

8. 18P-Jack Phillips, 12.705[3]

9. 71-John Stuart, 13.692[9]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 3C-Casey Schmitz[2]

2. 94-Kyle Hirst[1]

3. 9-Dustin Freitas[4]

4. 1-Chance Grasty[3]

5. 54-Carson Hall[5]

6. 54S-Drake Standley[6]

7. 69-Ron Laplant[9]

8. 77-Ryan Lippincott[7]

9. 39T-Troy DeGaton[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 35M-Chase Majdic[1]

2. 88H-Heath Hall[2]

3. 2X-Max Mittry[3]

4. 87-Ashlyn Rodriguez[5]

5. 9L-Luke Hayes[4]

6. 5-Cody Smith[6]

7. 7V-Wyatt VanLare[7]

8. 71L-Kevin Lovell[8]

DNS: 56C-Carson Hammes

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5V-Landon Brooks[1]

2. 8JR-Brian McGahan Jr[2]

3. 22X-Sean Becker[4]

4. 46JR-Joel Myers Jr[5]

5. 12-Steel Powell[7]

6. 55D-Dawson Hammes[3]

7. 19-Tucker LaCaze[8]

8. 9P-Peter Paulson[6]

9. 7X-Eddy Lewis[9]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 75-Tony Gomes[1]

2. 7B-Brent Bjork[2]

3. 33-Dylan Bloomfield[3]

4. 88-Brad Bumgarner[5]

5. 24-Justin Henry[4]

6. 12J-John Clark[6]

7. 18P-Jack Phillips[8]

8. 71-John Stuart[9]

9. 25S-Seth Standley[7]

Dash (6 Laps)

1. 94-Kyle Hirst[1]

2. 3C-Casey Schmitz[6]

3. 35M-Chase Majdic[2]

4. 75-Tony Gomes[5]

5. 8JR-Brian McGahan Jr[8]

6. 7B-Brent Bjork[3]

7. 88H-Heath Hall[7]

DNS: 5V-Landon Brooks

B Main (15 Laps)

1. 55D-Dawson Hammes[1]

2. 5-Cody Smith[4]

3. 54S-Drake Standley[3]

4. 19-Tucker LaCaze[5]

5. 12J-John Clark[2]

6. 9P-Peter Paulson[9]

7. 77-Ryan Lippincott[10]

8. 39T-Troy DeGaton[15]

9. 7V-Wyatt VanLare[7]

10. 71-John Stuart[11]

11. 71L-Kevin Lovell[12]

12. 69-Ron Laplant[8]

13. 18P-Jack Phillips[6]

14. 7X-Eddy Lewis[14]

DNS: 25S-Seth Standley

A Main (30 Laps)

1. 3C-Casey Schmitz[2]

2. 75-Tony Gomes[4]

3. 88-Brad Bumgarner[14]

4. 24-Justin Henry[17]

5. 35M-Chase Majdic[3]

6. 2X-Max Mittry[11]

7. 46JR-Joel Myers Jr[13]

8. 1-Chance Grasty[15]

9. 33-Dylan Bloomfield[9]

10. 55D-Dawson Hammes[21]

11. 87-Ashlyn Rodriguez[16]

12. 19-Tucker LaCaze[24]

13. 54S-Drake Standley[23]

14. 22X-Sean Becker[10]

15. 94-Kyle Hirst[1]

16. 8JR-Brian McGahan Jr[5]

17. 7B-Brent Bjork[6]

18. 88H-Heath Hall[7]

19. 9L-Luke Hayes[19]

20. 9-Dustin Freitas[12]

21. 5-Cody Smith[22]

22. 12-Steel Powell[18]

23. 54-Carson Hall[20]

DNS: 5V-Landon Brooks