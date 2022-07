Poirier Wins ESS Feature at Albany-Saratoga

MALTA, N.Y. (July 22, 2022) — Jordan Poirier won the Lucas Oil Empire Super Sprints feature Friday at Albany Saratoga Speedway. Danny Varin, Davie Franek, Shawn Donath, and Dylan Swiernik rounded out the top five.

Lucas Oil Empire Super Sprints

Albany-Saratoga Speedway

Malta, New York

Friday, July 22, 2022

Feature:

1. 28-Jordan Poirier

2. 01-Danny Varin

3. 28f-Davie Franek

4. 53-Shawn Donath

5. 7c-Dylan Swiernik

6. 10c-Paulie Colagiovanni

7. 91-Scott Holcomb

8. 45-Chuck Hebing

9. 90-Matt Tanner

10. 87-Jason Barney

11. 23-Tyler Cartier

12. 88c-Chad Miller

13. 9-Josh Pieniazek

14. 10-Jeff Cook

15. 69k-Floyd Billington

16. 3a-Jeff Trombley

17. 41-Chase Moran

18. 14b-Brett Wright

19. 33-Lacey Hanson

20. 14x-Scott Duell.