Liam Martin Wins at Ohsweken

OHSWEKEN, Ont. (July 29, 2022) — Liam Martin won the sprint car feature Friday night at Ohsweken Speedway. Martin took advantage of starting on the pole position to drive to victory over Mitch Brown, Mikey Kruchka, Cory Turner, and Nick Sheridan.

Ohsweken Speedway

Ohsweken, Ontario

Friday, July 29, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 20-Brayden Cooley[4]

2. 45-Nick Sheridan[3]

3. 1 10-Jake Brown[6]

4. 13-Cory Turner[8]

5. 0-Glenn Styres[7]

6. 77T-Tyeller Powless[2]

7. 11-Jamie Turner[5]

8. 46-Kevin Pauls[1]

DNS: 88H-Josh Hansen

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 9-Liam Martin[2]

2. 01K-Mikey Kruchka[1]

3. 5D-Jacob Dykstra[4]

4. 87X-Shone Evans[5]

5. 1-Holly Porter[8]

6. 17X-Jesse Costa[7]

7. 5-DJ Christie[6]

8. 70MM-Dave McKnight Jr[9]

9. 21-John Burbridge Jr[3]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 68-Aaron Turkey[3]

2. 14H-Ryan Turner[1]

3. 10-Mitch Brown[6]

4. 81-Derek Jonathan[4]

5. 70-Baily Heard[5]

6. 90-Travis Cunningham[8]

7. 94X-Scott Hall[7]

8. 9B-Scott Burk[2]

B-Main (12 Laps)

1. 5-DJ Christie[2]

2. 11-Jamie Turner[4]

3. 46-Kevin Pauls[6]

4. 94X-Scott Hall[1]

5. 21-John Burbridge Jr[7]

6. 70MM-Dave McKnight Jr[3]

DNS: 88H-Josh Hansen

DNS: 9B-Scott Burk

A-Main (20 Laps)

1. 9-Liam Martin[1]

2. 10-Mitch Brown[2]

3. 01K-Mikey Kruchka[6]

4. 13-Cory Turner[5]

5. 45-Nick Sheridan[3]

6. 14H-Ryan Turner[9]

7. 5D-Jacob Dykstra[10]

8. 68-Aaron Turkey[7]

9. 1 10-Jake Brown[4]

10. 20-Brayden Cooley[8]

11. 90-Travis Cunningham[15]

12. 1-Holly Porter[11]

13. 70-Baily Heard[16]

14. 5-DJ Christie[19]

15. 87X-Shone Evans[12]

16. 0-Glenn Styres[13]

17. 81-Derek Jonathan[14]

18. 17X-Jesse Costa[17]

19. 77T-Tyeller Powless[18]

20. 11-Jamie Turner[20]

21. 21-John Burbridge Jr[23]

22. 46-Kevin Pauls[21]

23. 94X-Scott Hall[22]

24. 70MM-Dave McKnight Jr[24]