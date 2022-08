Burks Wins the Weld Memorial at Lakeside Speedway

KANSAS CITY, Kan. (August 5, 2022) — Wyatt Burks won the Weld Memorial Friday night at Lakeside Speedway with the USAC Midwest Racing Association Non-Wing Sprint Cars. Burks topped Jack Wagner, who started 17th, for the victory. 11th starting Wesley Smith, Chris Morgan, and Chris Parkinson rounded out the top five.

Weld Memorial

USAC Midwest Racing Association

Lakeside Speedway

Kansas City, Kansas

Friday, August 5, 2022

Heat Race #1

1. 1M-Don Droud Jr[3]

2. 11W-Wyatt Burks[7]

3. 9X-Chad Goff[2]

4. 88G-Garrett Hulsey[5]

5. 33L-Mark Lane[1]

6. 88-Chad Tye[6]

7. 93-Buddy Parker[8]

8. 27J-Justin Johnson[4]

DNS: 26-Zach Clark

DNS: 66M-Max Grogan

Heat Race #2

1. 7C-Chris Morgan[4]

2. 65-Chris Parkinson[2]

3. 15E-Dakota Earls[6]

4. 90-Warren Johnson[3]

5. 11X-Tom Curran[7]

6. 65W-Chad Winfrey[5]

7. 41-Brad Wyatt[9]

8. 03-Tyler Burton[8]

9. 4F-Chad Frewaldt[1]

Heat Race #3

1. 2H-Luke Howard[2]

2. 9H-Cody Baker[5]

3. 12-Wesley Smith[1]

4. 73-Samuel Wagner[3]

5. 74-Xavier Doney[8]

6. 2-Kyle Lewis[7]

7. 2G-AJ Gilbert[9]

8. 37-Brian Beebe[4]

9. 77-Jack Wagner[6]

B-Main

1. 77-Jack Wagner[9]

2. 2G-AJ Gilbert[1]

3. 88-Chad Tye[3]

4. 65W-Chad Winfrey[4]

5. 4F-Chad Frewaldt[10]

6. 37-Brian Beebe[8]

7. 26-Zach Clark[11]

8. 33L-Mark Lane[2]

9. 93-Buddy Parker[5]

10. 03-Tyler Burton[6]

11. 27J-Justin Johnson[7]

DNS: 66M-Max Grogan

A-Main

1. 11W-Wyatt Burks[4]

2. 77-Jack Wagner[17]

3. 12-Wesley Smith[11]

4. 7C-Chris Morgan[1]

5. 65-Chris Parkinson[7]

6. 73-Samuel Wagner[14]

7. 41-Brad Wyatt[16]

8. 11X-Tom Curran[12]

9. 37-Brian Beebe[22]

10. 9X-Chad Goff[9]

11. 65W-Chad Winfrey[20]

12. 2H-Luke Howard[2]

13. 90-Warren Johnson[13]

14. 4F-Chad Frewaldt[21]

15. 2-Kyle Lewis[15]

16. 9H-Cody Baker[3]

17. 88-Chad Tye[19]

18. 15E-Dakota Earls[5]

19. 74-Xavier Doney[8]

20. 2G-AJ Gilbert[18]

21. 88G-Garrett Hulsey[10]

22. 1M-Don Droud Jr[6]