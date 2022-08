Dana Wagner Wins CRSA Feature at Afton

AFTON, N.Y. (August 12, 2022) — Dana Wagner won the Capital Region Sprintcar Agency feature Friday at Afton Speedway. Dalton Herrick, Kyle Pierce, Jordan Hutton,a nd Emily Vaninwegen rounded out the top five.

Capital Region Sprintcar Agency

Afton Speedway

Afton, New York

Friday, August 12, 2022

Feature:

1. 25W-Dana Wagner

2. 29-Dalton Herrick

3. 9k-Kyle Pierce

4. 66-Jordan Hutton

5. 19EM-Emily Vaninwegen

6. 13T-Trevor Years

7. 28-Ron Greek

8. C12-Tyler Shartrand

9. 112-Mike VanPelt

10. 22-Tomy Moreau

11. J27-John Cunningham

12. 410-Jerry Sehn

13. 25H-Tyler Emmons

14. 7W-Cal Wheelock

15. 14-James Layton

16. 56V-Billy Vaninwegen

17. 33-Scott Landers

18. 4-Cliff Pierce

19. 1Q-Thomas Radivoy