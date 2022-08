Thiel Wins MOWA Feature at Lincoln

LINCOLN, Ill. (August 19, 2022) — Scotty Thiel won the Midwest Open Wheel Association feature Friday night at Lincoln Speedway. Jake Neuman, Joe B Miller, Zach Daum, and Corbin Gurley rounded out the top five.

Midwest Open Wheel Association

Lincoln Speedway

Lincoln, Illinois

Friday, August 19, 2022

Heat Race #1

1. 3B-Shelby Bosie[2]

2. 44-Cory Bruns[1]

3. 51B-Joe B Miller[7]

4. 9X-Paul Nienhiser[9]

5. 1T-Trevin Littleton[6]

6. 96JR-Max Pozsgai[3]

7. 77U-Chris Urish[8]

8. 96-Robert Ballou[5]

9. 86-Mark Siciliano[4]

Heat Race #2

1. 12-Corbin Gurley[2]

2. 35-Zach Hampton[5]

3. 5D-Zach Daum[3]

4. 3N-Jake Neuman[9]

5. 79J-Jacob Patton[6]

6. 52F-Logan Faucon[1]

7. 7A-Will Armitage[7]

8. 83-Colton Fisher[4]

9. 71-Brent Crews[8]

Heat Race #3

1. 6R-Ryan Bunton[6]

2. 73-Scotty Thiel[5]

3. 17-Reece Saldana[2]

4. 71M-Caden Englehart[3]

5. 10S-Jeremy Standridge[1]

6. 9-Tyler Duff[8]

7. 357-Ryan Edwards[4]

8. 56-Mitchell Davis[7]

A-Main (25 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[2]

2. 3N-Jake Neuman[6]

3. 51B-Joe B Miller[8]

4. 5D-Zach Daum[10]

5. 12-Corbin Gurley[1]

6. 44-Cory Bruns[9]

7. 6R-Ryan Bunton[5]

8. 79J-Jacob Patton[14]

9. 83-Colton Fisher[19]

10. 17-Reece Saldana[11]

11. 7A-Will Armitage[17]

12. 9X-Paul Nienhiser[4]

13. 71M-Caden Englehart[12]

14. 9-Tyler Duff[20]

15. 56-Mitchell Davis[21]

16. 96JR-Max Pozsgai[16]

17. 35-Zach Hampton[7]

18. 10S-Jeremy Standridge[15]

19. 96-Robert Ballou[22]

20. 3B-Shelby Bosie[3]

21. 52F-Logan Faucon[18]

22. 1T-Trevin Littleton[13]