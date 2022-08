Wagner Wins Feature During “Open Wheel Madness” at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (August 20, 2022) — Logan Wagner won the winged 410 sprint car feature Saturday night during “Open Wheel Madness” at Port Royal Speedway. Dylan Cisney, Blane Heimbach, Mike Wagner, and Devon Borden rounded out the top five.

Alex Bright won the USAC East Coast Sprint Car Series feature while Stevie Kenawell Jr. won the PA Sprint Series feature.

Open Wheel Madness

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, August 20, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 1-Logan Wagner

2. 5-Dylan Cisney

3. 12-Blane Heimbach

4. 55-Mike Wagner

5. 23-Devon Borden

6. 2-AJ Flick

7. 8S-Trenton Sheaffer

8. 29-Dan Shetler

9. 98-Tyler Bear

10. 8-Nick Sweigert

11. 9-Ryan Linder

12. 69K-Kassidy Kreitz

13. 12J-Bill Jones, Jr.

14. 36*-Devin Brenneman

15. 22-Bryn Gohn

16. 77L-Derek Locke

17. 15T-Tyler Templin

18. 33W-Michael Walter II

19. 14T-Tyler Walton

20. 45-Jeff Halligan

21. 20-Ryan Taylor

22. 54-Austin Burke

DNS: 33-Gerard McIntyre

DNS: 47K-Kody Lehman

USAC East Coast Sprint Car Series

Feature:

1. 20-Alex Bright

2. 19-Steven Drevicki

3. 75-Mark Smith

4. 5G-Briggs Danner

5. 23M-Kenny Miller III

6. 11T-Mike Thompson

7. 7K-Ed Aiken

8. 88J-Joey Amantea

9. 67-Jason Cherry

10. 7B-Aiden Borden

11. 75B-Bobby Butler

12. 23B-Preston Lattomus

13. 16CW-Eric Jennings

14. 87-Austin Graby

15. 21K-Tommy Kunsman

16. 83-Bruce Buckwalter

17. 17J-Jonathan Swanson

18. 39-Joey Toth

19. 64-Rich Carnathan

20. 117-David Swanson

21. 83S-Billy Ney

PA Sprint Series

Feature:

1. 17K-Stevie Kenawell, Jr.

2. 36-Mike Melair

3. 95-Garrett Bard

4. 80-Dave Wickham

5. 19-Kruz Kepner

6. JM1-Justin Mills

7. 53W-Jimmy White

8. 39X-Scott Frack

9. 7-Drew Young

10. 5J-Logan Jones

11. 10-Jake Waters

12. 34-Austin Reed

13. 56-Tyler Snook

14. 67-Ken Duke

15. 12-Roger Irvine

16. 20-Doug Dodson

17. 5-Logan Spahr

18. 71-Josh Spicer

19. 31-Zach Rhodes

20. 17-Owen Dimm

21. 52-Jeff Weaver

22. 6R-Reed Thompson

23. 46-Mike Alleman

24. 98X-Chad Phillips

25. 18-Ian Detweiler