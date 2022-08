Lynch Wins Feature at Knox Raceway

KNOX, Penn. (August 21, 2022) — Sye Lynch won the sprint car feature Sunday evening at Knox Raceway. Brandon Spithaler, Brandon Matus, Cody Bova, and Jack Sodeman Jr. rounded out the top five.

Andy Priest won the RUSH Sprint Car Series main event.

Knox Raceway

Knox, Pennsylvania

Sunday, August 21, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 42-Sye Lynch

2. 22-Brandon Spithaler

3. 13-Brandon Matus

4. 20B-Cody Bova

5. 23J-Jack Sodeman Jr.

6. 29-Logan McCandless

7. 11-Carl Bowser

8. 33-Brent Matus

9. 6-Bob Felmlee

10. 32-Adam Kekich

11. 38-Leyton Wagner

12. 22C-Jon Carpenter

13. 1R-Gale Ruth Jr.

RUSH Sprint Car Series

Feature:

1. 41-Andy Priest

2. 24-Gate Ruth Jr.

3. 9-Arnie Kent

4. 5B-Joe Buccola

5. 43JR-Blaze Myers

6. 69-Brian Hartzell

7. 68-Chad Ruhlman

8. 20-Jeff Metsger

9. 1T-Ryan Tucker

10. 57N-Tyler Newhart

11. 23-Charlie Utsinger

12. 17-Trent Marshall

13. 1R-Tyler Clark