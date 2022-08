Stoehr, Stergios, and McKennedy Win Features at Boston Louie Memorial

SEEKONK, Mass. (August 24, 2022) — Avery Stoehr, P.J. Stergios, and Jon McKennedy won feature events Wednesday during the Boston Louie Memorial at Seekonk Speedway.

Stoehr won the NEMA Midget Car feature event over Randy Cabral, Jim Chambers, Matt O’Brian, and Nathan Byrd. Stergios won the NEMA Lites feature over Cabral, Todd Bertrand, Ben Mikitarian, and Dan Cugini. McKennedy won the NE Big Block Super Modified feature over Ben Sietz, Rob Summers, Dan Bowes, and Dave Duggan.

Boston Louie Memorial

Seekonk Speedway

Seekonk, Massachusetts

Wednesday, August 24, 2022

NEMA Midget Cars

Feature:

1. 39-Avery Stoehr

2. 74-Randy Cabral

3. 21-Jim Chambers

4. 16-Matt O’Brien

5. 47-Nathan Byrd

6. 7-Alan Chambers

7. a1-Todd Bertrand

8. 17-Mike Horn

9. 87-Doug Cleveland

10. 9-John Zych Jr

11. 19-Richie Coy

12. 30-Paul Scally

NEMA Lites

Feature:

1. 4-PJ Stergios

2. 35-Randy Cabral

3. 48-Todd Bertrand

4. 9-Ben Mikitarian

5. 51-Dan Cugini

6. 5-Dakota Armstrong

7. 17-Kyle Valeri

8. 29-Jake Trainor

9. 1-Kenny Schrader

10. 16-Eric Bacon

11. 28-Mike Pernisiglio

12. 30-Paul Scally

13. 59-Brayden Egan

14. 3-Chris Vose

15. 21-Joey Bailey

16. 26-Connor Souza

17. 94-Tianna Kibbe

18. 23-Jeremy Utley

19. 47-Hunter Wise

20. 10-Avery Stoehr

21. 53-Dylan Coutu

22. 8-Ethan Dion

23. 99-Kyle Ferrucci

24. 87-Bradley Allum

25. 18-David Moniz

NE Big Block Supermodified Series

Feature:

1. 79-Jon McKennedy

2. 11-Ben Sietz

3. 5-Rob Summers

4. 25-Dan Bowes

5. 51-Dave Duggan

6. 77-Jim Storace

7. 41-Russ Wood

8. 97-Anthony Nocella

9. 29-Bobby Chartier

10. 44-Ken Schrader

11. 9-Matt Swanson