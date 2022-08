Carlson and DaRonco Win UMSS Features at Cedar Lake

NEW RICHMOND, Wisc. (August 26, 2022) — Owen Carlson and Nick DaRonco won sprint car features Friday at Cedar Lake Speedway. Carlson won the UMSS Winged Sprint Car Series main event while Carlson won the UMSS Traditional Sprint Car Series.

Cedar Lake Speedway

New Richmond, Wisconsin

Friday, August 26, 2022

UMSS Winged Sprint Car Series

Feature:

1. O7-Owen Carlson

2. 50-Chase Viebrock

3. 34DD-Brady Donnohue

4. 13-Patrick Heikkinen

5. 61-Mike Mueller

6. 18-Tyler Rabenberg

7. 93-Brad Peterson

8. 74N-Luke Nellis

9. 46H-Ken Hron

10. 609-Casey Lang

11. 33S-Jeremy Schultz

12. 2V-Chris Vogel

13. 3D-Dan Griep

14. 57-Ryan Buck

15. 42X-Brett Peterson

16. 28-John Breitenfeldt

17. 33-Trevor Reding

18. 4S-Jeremy Snow

19. 2J-John Lowe

20. 17-Austin Phillips

21. 44-Dani Aldrich

22. 13A-Ryan Anondson

DNF. P1-Mark Chevalier

DNF. 63-Todd Hansen

UMSS Traditional Sprint Car Series

Feature:

1. 8-Nick DaRonco

2. 54-Cam Schafer

3. 6-Jake Kouba

4. 7-Scott Brandt

5. 99-Bryan Roach

6. 87-Mike Mueller

7. 17-Erik Bjorklund

8. 20L-Lucas Logue

9. 10Z-Zach Widdes

10. 69S-Jon Lewerer

11. 46H-Ken Hron

12. 52-Adam Sobolik

13. 30M-Chris Lewis

14. 2C-Brad Cunningham

15. 12-Johnny Parsons III

14. 135-Mackenzie Bjorklund

17. 17K-Mackenzie Bjorklund

18. 10C-Travis Case

19. 92-Danny Wait Jr.

20. C4-Carl Wade

21. 04-Brian Trembath

DNF. 3K-Jeremy Kerzman

DNF. 1-Chuck Schumacher